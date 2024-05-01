中大中文系文集 7作者指未授權 輯錄71篇校友作品 兩編者稱學系有版權

系方正了解 出版社下架

涉侵權的《吐露滋蘭（第三輯）》在今年1月出版，由中大中文系高級講師程中山及講師葉嘉詠彙編，共輯錄2015至2021年度的71篇優秀學生作品。中文大學出版社的網頁簡介，「《吐露滋蘭》一直計劃選錄這些優秀作品，以優秀的課堂習作與個人佳作，真實反映本系學生的創作水平」，原以定價12美元發售。至昨晚，中文大學出版社已將該書下架，未交代原因。

編者程中山昨接受《am730》訪問表示，大部分作品已獲作者口頭授權出版，部分則出自學系舉辦的徵文比賽，或學生以學系名義參賽，故學系已有版權或已獲授權轉載，並相信很多學生會對作品獲選感到榮幸。

本報聯絡6名有份獲選輯作品的中文系學生或畢業生，他們均表示不知情，而涉事作品屬得獎創作或課堂作業。有不願具名的作者表示，中大中文系曾出版其他文集，事前會先詢問學生意願，惟《吐露滋蘭》出版至今已數月，「一直未有接獲相關通知」，加上文集並非派發品而是標價出售，「令人甚為不解」。

細則指得獎作版權歸主辦方

據梁莉姿周一facebook帖文，中大中文系在未經她授權下，擅自出版其小說《貪生》。梁莉姿另引述編者葉嘉詠解釋「大多數作者都已畢業，未必能一一聯絡作者，所以未有書面授權」，梁批評學系先斬後奏、米已成炊，逼迫作者就範，對此「不能接受、不同意也無法諒解」，形容《吐露滋蘭》是「一本不曾告知作者，作者完全被蒙在鼓裏的出版書籍」。

翻查資料，小說《貪生》曾在2017年中大文學院主辦的「第六屆華文青年文學獎」奪得短篇小說組一等優秀獎。「華文獎」徵稿細則列明「所有得獎作品，版權歸主辦單位所有，並由主辦單位結集出版」，而第六屆結集為《春燕六重奏》。梁莉姿質疑，現今出版名義與當初獲獎宣傳無關，「何曾想到在獲獎7年後，作品會像幽靈般突然閃現，來去如風」。