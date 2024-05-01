明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

中大中文系文集 7作者指未授權 輯錄71篇校友作品 兩編者稱學系有版權

【明報專訊】中文大學中國語言及文學系出版的學生創作集《吐露滋蘭（第三輯）》捲入侵權爭議，該系畢業生、本地作家梁莉姿周一（29日）發帖，指《吐》輯錄其小說《貪生》，但她事前不知情，「也從未授權作品出版」。另有6名涉事文章作者亦向本報表示對出版不知情、不曾授權學系使用其作品。中大中文系昨回覆本報查詢時表示，「知悉校友對《吐露滋蘭》作品集的關注，對此非常重視，並正積極了解」，但未回應中文系出版文集前曾否聯絡作者、文集盈利去向、如何跟進事件等。

系方正了解 出版社下架

涉侵權的《吐露滋蘭（第三輯）》在今年1月出版，由中大中文系高級講師程中山及講師葉嘉詠彙編，共輯錄2015至2021年度的71篇優秀學生作品。中文大學出版社的網頁簡介，「《吐露滋蘭》一直計劃選錄這些優秀作品，以優秀的課堂習作與個人佳作，真實反映本系學生的創作水平」，原以定價12美元發售。至昨晚，中文大學出版社已將該書下架，未交代原因。

編者程中山昨接受《am730》訪問表示，大部分作品已獲作者口頭授權出版，部分則出自學系舉辦的徵文比賽，或學生以學系名義參賽，故學系已有版權或已獲授權轉載，並相信很多學生會對作品獲選感到榮幸。

本報聯絡6名有份獲選輯作品的中文系學生或畢業生，他們均表示不知情，而涉事作品屬得獎創作或課堂作業。有不願具名的作者表示，中大中文系曾出版其他文集，事前會先詢問學生意願，惟《吐露滋蘭》出版至今已數月，「一直未有接獲相關通知」，加上文集並非派發品而是標價出售，「令人甚為不解」。

細則指得獎作版權歸主辦方

據梁莉姿周一facebook帖文，中大中文系在未經她授權下，擅自出版其小說《貪生》。梁莉姿另引述編者葉嘉詠解釋「大多數作者都已畢業，未必能一一聯絡作者，所以未有書面授權」，梁批評學系先斬後奏、米已成炊，逼迫作者就範，對此「不能接受、不同意也無法諒解」，形容《吐露滋蘭》是「一本不曾告知作者，作者完全被蒙在鼓裏的出版書籍」。

翻查資料，小說《貪生》曾在2017年中大文學院主辦的「第六屆華文青年文學獎」奪得短篇小說組一等優秀獎。「華文獎」徵稿細則列明「所有得獎作品，版權歸主辦單位所有，並由主辦單位結集出版」，而第六屆結集為《春燕六重奏》。梁莉姿質疑，現今出版名義與當初獲獎宣傳無關，「何曾想到在獲獎7年後，作品會像幽靈般突然閃現，來去如風」。

上 / 下一篇新聞

料持續數周 冬季流感「或駁夏季」 防護中心籲打疫苗戴口罩 專家：新冠疫情亂規律
料持續數周 冬季流感「或駁夏季」 防護中心籲打疫苗戴口罩 專家：新冠疫情亂規律
住院人次「高位停留」 兒科牀使用率110％
住院人次「高位停留」 兒科牀使用率110％
醫局安排中醫灣區臨牀培訓 兩年間「兩邊走」
醫局安排中醫灣區臨牀培訓 兩年間「兩邊走」
【日月掠影】2005年5月20日：指外傭可在外工作 電視節目惹議
【日月掠影】2005年5月20日：指外傭可在外工作 電視節目惹議
住宅用指定袋低見兩成 部分5月續試 商場使用率七成 環署：棄置量減回收量增
住宅用指定袋低見兩成 部分5月續試 商場使用率七成 環署：棄置量減回收量增
有市民試3日停用 李家超：會檢視意見
有市民試3日停用 李家超：會檢視意見
回應「結業潮」 李家超：誇大方式處理未必最正確
回應「結業潮」 李家超：誇大方式處理未必最正確
上年度財赤1002億較預期減14億 政府：開支較預期少
上年度財赤1002億較預期減14億 政府：開支較預期少
五一黃金周開始 的士需求料增 運署籲勿兜路
五一黃金周開始 的士需求料增 運署籲勿兜路
涉扔通渠水落街 濺傷途人翁被捕
涉扔通渠水落街 濺傷途人翁被捕
隊長：「屠龍」不用槍 配合計劃引警中伏 指吳智鴻安排炸彈 要求吳待示威者警員分散方可射警
隊長：「屠龍」不用槍 配合計劃引警中伏 指吳智鴻安排炸彈 要求吳待示威者警員分散方可射警
黃振強：吳智鴻給隊員手槍 籲區選前勿用槍
黃振強：吳智鴻給隊員手槍 籲區選前勿用槍
11．18理大外衝突 爭拗衣著供辭 暴動罪成理大生申上訴被拒
11．18理大外衝突 爭拗衣著供辭 暴動罪成理大生申上訴被拒
專家證人：鄧桂思99％是乙肝復發
專家證人：鄧桂思99％是乙肝復發
最低工資明年採可加不減 2026起改年年檢 孫玉菡：計算幾多就幾多
最低工資明年採可加不減 2026起改年年檢 孫玉菡：計算幾多就幾多
涉訛稱移居內地提積金 廉署控中介客戶5人
涉訛稱移居內地提積金 廉署控中介客戶5人
灣區熱搜：飛的覓起降點 穗空中公交快實現 億航料站點之間自由飛行 樂見各地「低空經濟」互補發展
灣區熱搜：飛的覓起降點 穗空中公交快實現 億航料站點之間自由飛行 樂見各地「低空經濟」互補發展
灣區熱搜：大載重油電混合無人機廣交會矚目 可飛長途 供野外搜救高山運輸
灣區熱搜：大載重油電混合無人機廣交會矚目 可飛長途 供野外搜救高山運輸
灣區熱搜：爭佈局「天空之城」 穗補貼科企深修例規管
灣區熱搜：爭佈局「天空之城」 穗補貼科企深修例規管
入境處應科院合作 研容貌識別免下車通關
入境處應科院合作 研容貌識別免下車通關
港大O Camp組爸 非禮表證成立
港大O Camp組爸 非禮表證成立
上訴庭：不涉關連交易 康宏案4人串騙罪脫
上訴庭：不涉關連交易 康宏案4人串騙罪脫
黃雨傳落雹 冧樹砸的士困3人
黃雨傳落雹 冧樹砸的士困3人
假駕照申換港牌 9人被捕 涉非洲內地假證 有人從未考牌
假駕照申換港牌 9人被捕 涉非洲內地假證 有人從未考牌
8警涉誣衊露宿者藏毒押後裁決
8警涉誣衊露宿者藏毒押後裁決
女律師入稟遭性別歧視 官撤匿名令 待時機執行
女律師入稟遭性別歧視 官撤匿名令 待時機執行
田螺車自焚 司機撲救不果
田螺車自焚 司機撲救不果
【Emily】林天福任機管局主席 現職CEO請緊接任人
【Emily】林天福任機管局主席 現職CEO請緊接任人
【Emily】環團：香港今年4月歷來最熱
【Emily】環團：香港今年4月歷來最熱
【Emily】獄中撼親頭 古思堯出入醫院十幾次
【Emily】獄中撼親頭 古思堯出入醫院十幾次
【Emily】調查：多咗人願到灣區內地城市生活工作 30%願意 增20百分點
【Emily】調查：多咗人願到灣區內地城市生活工作 30%願意 增20百分點
【Emily】陳榮森畫展 見嶺南畫派墨境
【Emily】陳榮森畫展 見嶺南畫派墨境