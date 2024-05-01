專家證人：鄧桂思99％是乙肝復發

是次死因研訊重點在於，涉事聯院醫生為鄧桂思處方高劑量類固醇時，沒處方抗病毒藥預防乙肝復發，有否加劇病情。涉事醫生林治崑和陳小劍傳召的專家證人、中大教授黃麗虹昨日供稱，鄧桂思有逾99%機率乙肝復發，而非出現暴發性自身免疫肝炎（AIH）。

黃麗虹解釋，要確認病人是否AIH患者，一般考慮5個因素：（1）實驗室化驗結果；（2）自身免疫肝炎的血液標誌物；（3）以顯微鏡檢驗的組織病理學結果；（4）肝造影檢查；（5）沒有其他肝炎成因。黃認為，雖然有病理學迹象顯示鄧是AIH病人，但考慮整體因素，鄧患AIH的可能不大。

醫生一方指有AIH迹象

代表兩名涉事醫生的大律師提出，根據病理組織專家崔文山報告，鄧桂思的肝組織出現漿細胞，屬AIH迹象，病發未必和乙肝有關。黃麗虹回答，病理學結果只佔5個考慮因素之一，難以凌駕其他因素，加上鄧生前服用高劑量類固醇「潑尼松龍」，是治療AIH的常見藥物，但鄧的病况無改善，反映鄧不是AIH患者。

澳洲專家：醫生受干擾常見

忙碌都應解說副作用

針對涉事醫生有否解釋處方類固醇的副作用，死因庭委聘的專家證人、澳洲肝臟移植專家Henry Pleass供稱，無論醫生如何忙碌，都應向病人解說藥物副作用，而服食高劑量「潑尼松龍」可致命，醫生應向鄧桂思及其家人解釋。

早前有證供指，林治崑診症時受到電話等因素「干擾」。Henry Pleass表示，澳洲醫生診症時都要接電話，亦會受干擾分心和開漏藥，「可悲地，這類情况很常見」。研訊明續。

【案件編號：CCDI 808/17】

明報記者

（死因研訊）