明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

11．18理大外衝突 爭拗衣著供辭 暴動罪成理大生申上訴被拒

【明報專訊】2019年11月18日警方包圍理大，示威者發起「圍魏救趙」行動，多人被捕及被控暴動罪。其中涉及18名被告一案有13人不認罪，早前均被判罪成，案發時20歲、被判囚4年3個月的理大生不服定罪，申請上訴許可，昨日親自陳辭爭議原審法官無審視有關其衣著的證供，無證據顯示他事前知悉有暴動發生；答辯方則認為可憑暴動情况等「疊加效應」推論申請人涉案。上訴庭考慮後即日拒絕申請，認為無合理可爭辯之處，書面判辭待頒布。

指原審未處理母親證供

上訴申請人為陳卓男（案發時20歲），候審期間已完成大學學位，答辯人為律政司長。申請人陳辭稱，原審法官沒處理其母親的證供，母親能解釋其黑色系裝扮的來源，證明涉案衣物非特意購買，法官憑環境因素、如暴動的暴力程度定罪和指他構成鼓勵，並不穩妥。

答辯方同意原審法官沒在裁決書對申請人母親的證供作觀察，但指其母親並不知道申請人使用口罩的意圖及案發當天的行程，其證供無關宏旨，不用駁斥。對於申請人衣著，答辯方指若衣物是特意買固然罪責更重，惟假設申請人原先已有該套衣物，他在案發當時當地穿著，已能讓法庭推論他涉案。

答辯方續指，正常市民不會在恍如戰場的涉案暴動出現，申請人無因由出現在場，他住天水圍，當日不需回校，原審法官已分析其現身的時間和地點，且申請人另被搜出4個口罩。申請人回應稱案中無證據證明他事前知悉正有暴動發生，又指在遍佈催淚煙的環境下很難無保護裝備便進入暴動範圍。

【案件編號：CACC 116/23】

（反修例風暴）

上 / 下一篇新聞

料持續數周 冬季流感「或駁夏季」 防護中心籲打疫苗戴口罩 專家：新冠疫情亂規律
料持續數周 冬季流感「或駁夏季」 防護中心籲打疫苗戴口罩 專家：新冠疫情亂規律
住院人次「高位停留」 兒科牀使用率110％
住院人次「高位停留」 兒科牀使用率110％
醫局安排中醫灣區臨牀培訓 兩年間「兩邊走」
醫局安排中醫灣區臨牀培訓 兩年間「兩邊走」
【日月掠影】2005年5月20日：指外傭可在外工作 電視節目惹議
【日月掠影】2005年5月20日：指外傭可在外工作 電視節目惹議
住宅用指定袋低見兩成 部分5月續試 商場使用率七成 環署：棄置量減回收量增
住宅用指定袋低見兩成 部分5月續試 商場使用率七成 環署：棄置量減回收量增
有市民試3日停用 李家超：會檢視意見
有市民試3日停用 李家超：會檢視意見
回應「結業潮」 李家超：誇大方式處理未必最正確
回應「結業潮」 李家超：誇大方式處理未必最正確
上年度財赤1002億較預期減14億 政府：開支較預期少
上年度財赤1002億較預期減14億 政府：開支較預期少
五一黃金周開始 的士需求料增 運署籲勿兜路
五一黃金周開始 的士需求料增 運署籲勿兜路
涉扔通渠水落街 濺傷途人翁被捕
涉扔通渠水落街 濺傷途人翁被捕
隊長：「屠龍」不用槍 配合計劃引警中伏 指吳智鴻安排炸彈 要求吳待示威者警員分散方可射警
隊長：「屠龍」不用槍 配合計劃引警中伏 指吳智鴻安排炸彈 要求吳待示威者警員分散方可射警
黃振強：吳智鴻給隊員手槍 籲區選前勿用槍
黃振強：吳智鴻給隊員手槍 籲區選前勿用槍
專家證人：鄧桂思99％是乙肝復發
專家證人：鄧桂思99％是乙肝復發
最低工資明年採可加不減 2026起改年年檢 孫玉菡：計算幾多就幾多
最低工資明年採可加不減 2026起改年年檢 孫玉菡：計算幾多就幾多
涉訛稱移居內地提積金 廉署控中介客戶5人
涉訛稱移居內地提積金 廉署控中介客戶5人
灣區熱搜：飛的覓起降點 穗空中公交快實現 億航料站點之間自由飛行 樂見各地「低空經濟」互補發展
灣區熱搜：飛的覓起降點 穗空中公交快實現 億航料站點之間自由飛行 樂見各地「低空經濟」互補發展
灣區熱搜：大載重油電混合無人機廣交會矚目 可飛長途 供野外搜救高山運輸
灣區熱搜：大載重油電混合無人機廣交會矚目 可飛長途 供野外搜救高山運輸
灣區熱搜：爭佈局「天空之城」 穗補貼科企深修例規管
灣區熱搜：爭佈局「天空之城」 穗補貼科企深修例規管
中大中文系文集 7作者指未授權 輯錄71篇校友作品 兩編者稱學系有版權
中大中文系文集 7作者指未授權 輯錄71篇校友作品 兩編者稱學系有版權
入境處應科院合作 研容貌識別免下車通關
入境處應科院合作 研容貌識別免下車通關
港大O Camp組爸 非禮表證成立
港大O Camp組爸 非禮表證成立
上訴庭：不涉關連交易 康宏案4人串騙罪脫
上訴庭：不涉關連交易 康宏案4人串騙罪脫
黃雨傳落雹 冧樹砸的士困3人
黃雨傳落雹 冧樹砸的士困3人
假駕照申換港牌 9人被捕 涉非洲內地假證 有人從未考牌
假駕照申換港牌 9人被捕 涉非洲內地假證 有人從未考牌
8警涉誣衊露宿者藏毒押後裁決
8警涉誣衊露宿者藏毒押後裁決
女律師入稟遭性別歧視 官撤匿名令 待時機執行
女律師入稟遭性別歧視 官撤匿名令 待時機執行
田螺車自焚 司機撲救不果
田螺車自焚 司機撲救不果
【Emily】林天福任機管局主席 現職CEO請緊接任人
【Emily】林天福任機管局主席 現職CEO請緊接任人
【Emily】環團：香港今年4月歷來最熱
【Emily】環團：香港今年4月歷來最熱
【Emily】獄中撼親頭 古思堯出入醫院十幾次
【Emily】獄中撼親頭 古思堯出入醫院十幾次
【Emily】調查：多咗人願到灣區內地城市生活工作 30%願意 增20百分點
【Emily】調查：多咗人願到灣區內地城市生活工作 30%願意 增20百分點
【Emily】陳榮森畫展 見嶺南畫派墨境
【Emily】陳榮森畫展 見嶺南畫派墨境