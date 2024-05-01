11．18理大外衝突 爭拗衣著供辭 暴動罪成理大生申上訴被拒

指原審未處理母親證供

上訴申請人為陳卓男（案發時20歲），候審期間已完成大學學位，答辯人為律政司長。申請人陳辭稱，原審法官沒處理其母親的證供，母親能解釋其黑色系裝扮的來源，證明涉案衣物非特意購買，法官憑環境因素、如暴動的暴力程度定罪和指他構成鼓勵，並不穩妥。

答辯方同意原審法官沒在裁決書對申請人母親的證供作觀察，但指其母親並不知道申請人使用口罩的意圖及案發當天的行程，其證供無關宏旨，不用駁斥。對於申請人衣著，答辯方指若衣物是特意買固然罪責更重，惟假設申請人原先已有該套衣物，他在案發當時當地穿著，已能讓法庭推論他涉案。

答辯方續指，正常市民不會在恍如戰場的涉案暴動出現，申請人無因由出現在場，他住天水圍，當日不需回校，原審法官已分析其現身的時間和地點，且申請人另被搜出4個口罩。申請人回應稱案中無證據證明他事前知悉正有暴動發生，又指在遍佈催淚煙的環境下很難無保護裝備便進入暴動範圍。

【案件編號：CACC 116/23】

（反修例風暴）