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港聞

港聞二

黃振強：吳智鴻給隊員手槍 籲區選前勿用槍

【明報專訊】「屠龍小隊」隊長黃振強昨日談及，2019年11月有隊員隨涉案同謀吳智鴻試槍後從對方取得一支手槍，黃本想在某次行動用手槍殺警，但後來吳智鴻討論殺警計劃時，叫屠龍小隊屆時負責「引警方出嚟」，提醒小隊於區議會選舉前不要用槍。當時取槍隊員曾進入理工大學未能出來，黃不欲把槍歸還吳，最終屠龍小隊決定不會親自用槍，以配合吳的團隊計劃。

黃供稱，於2019年11月16日，隊員張銘裕和李家田隨吳智鴻去西貢試槍和炸藥，相信吳給了一把槍予李家田。翌日黃與屠龍小隊開會，聽取兩人匯報試槍情形，商討如何處置槍彈，以及泰國旅行。他們就手槍未有定論，黃叮囑李家田收妥那把槍，不要胡亂亮槍。

遊泰活動曾試玩真槍

同月18日，吳智鴻在球場與黃見面時稱槍械陸續到手，有人製作約重20公斤炸藥，計劃在大型遊行實行殺警行動，叫屠龍小隊屆時引誘警方到場，着黃聯絡「蜘蛛隊」、「閃燈隊」等勇武示威隊伍。吳另告訴黃已將槍及炸藥交給李家田，指示在11月24日前不要用槍，先用炸彈，黃回答小隊無炸彈。被問到上述日子有否特別意思，黃供稱記得當天是區選。

同月19日，黃振強與隊員前往泰國旅行5天，信息顯示他說有新安排，「唔使行眼鏡plan」。黃供稱「眼鏡」是槍的代號，由軍師林銘皓發明。黃在旅行告知林，小隊不會按原先計劃用槍和炸彈，留待吳的團隊使用。林提醒留港的李家田等在同月24日前切勿擅自行動。黃又提及，他和隊員在芭堤雅參加活動試玩真槍，而「搶槍」信息只是隊內戲言、與案無關。結果屠龍小隊再次開會後決定不會親自用槍。

指兩隊員不聽指示入理大

黃曾發訊「啪隻狗先」

黃稱，另一邊廂李家田和梁政希不聽其指示，堅持入理大暴動現場抗爭。黃起初發信息說「快啲啪隻狗先」，黃昨解釋意指攻擊或射殺警察，有回應指「逼出老解」，意思是逼出解放軍。黃及後在群組稱李家田被困理大，問有沒有人代為保管手槍。黃表示他原本打算返港在行動用槍，故不想還槍給吳，否則憂或無法取回。屠龍小隊曾發布文宣稱無成員在理大，黃認為兩人覺得被「賣豬仔」、感受傷，故在群組內發晦氣。

（反修例風暴）

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