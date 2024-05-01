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港聞

港聞二

隊長：「屠龍」不用槍 配合計劃引警中伏 指吳智鴻安排炸彈 要求吳待示威者警員分散方可射警

【明報專訊】「屠龍小隊」等人涉策劃2019年12月8日遊行設置炸彈殺警，《反恐條例》首案昨在高院步入第7日審訊。「屠龍小隊」隊長、已認罪的黃振強供稱，涉案同謀吳智鴻經過籌備試槍及與黃的小隊協調後，於原定計劃前數天告知黃行動細節，由屠龍小隊引警員接近在灣仔以20公斤炸藥佈置的炸彈陣，其間小隊縱火引警方到英皇中心由槍手掃射，黃曾要求吳所安排槍手要等黑衫示威者和警員分散才射殺警員。黃稱，雖然屠龍小隊明言為配合吳智鴻計劃，決定當日不會用槍，但他在行動前數天「私心」向吳提出有意用槍。

7名被告張俊富、張銘裕、嚴文謙、李家田、賴振邦、許湛榮及劉佩凝否認「串謀犯對訂明標的之爆炸」等罪。

黃倡12．1尖沙嘴警署用炸藥

吳稱「仲要等」沒成事

控方證人黃振強昨日講述，吳智鴻把一支手槍交給屠龍小隊經過，但對方指示小隊在殺警計劃只負責引誘警方到場，小隊最終決定不用手槍（見另稿）。當年11月21日，黃以信息追問吳智鴻「你嗰20kg幾時到？」黃昨在庭上解釋，「20kg」是指吳擬於殺警計劃使用的20公斤炸藥，黃曾建議在12月1日尖沙嘴遊行使用，提及尖沙嘴警署位置很好，惟吳表示「20『書包』仲要等」，炸藥尚未製成，黃提議先用手上槍械。

槍手信息提「第一波想盡殺」

因應翌日周一（12月2日）或有罷工堵路，吳智鴻發信息改問屠龍小隊會否等吳的槍手準備就緒一同行動，又稱有兩支手槍供屠龍小隊使用，問及黃有否安排逃走方法。由於吳的槍手未預備好，該兩天行動未有成事。吳轉發槍手的信息予黃，提及多等幾日、「打完之後全世界weapons free，第一波想盡殺」；黃供稱，當中預判一旦用槍就會有示威者跟隨，所以開槍的話欲將「殺警數字最大化」，讓示威者在警員倒地後撿拾佩槍使用，即「全民執槍」，從而達至吳提倡的武力對等。

至12月3日，黃振強偕同隊中「軍師」林銘皓，與吳智鴻在荃灣松記糖水店會面，勇武派「閃燈隊」隊長Kristy亦在場。席間，吳談及於12月8日遊行實行計劃。4人及後前往附近酒吧會合屬吳智源團隊的被告賴振邦、涉案彭軍壕。由於賴發現酒吧內有閉路電視，為安全起見眾人沒商討計劃。控方播放酒吧外閉路電視片段，黃認出自己與另外5人同行。

擬英皇中心縱火誘警出現

煙花作開槍信號

根據信息紀錄，黃振強問及吳智鴻行動地點，吳把地圖發給黃。吳指「紅色嚇鬼用，逼佢哋退到藍色」，黃解釋，計劃原定在灣仔設置以20公斤炸藥製成的兩個炸彈，由他帶隊引警員接近紅點標示的小炸彈，吳隨即引爆小炸彈嚇退警員到藍點的大炸彈，吳再引爆大炸彈。其間，槍手在灣仔英皇中心高位行動。黃打算和隊員在英皇中心縱火，吸引警方出現。他曾要求槍手待示威者和警員散開才射殺警員，黃其後提出以點燃煙花作為開槍信號，再次提到自己有意用槍。

12月7日，黃振強在灣仔展鴻大廈「安全屋」向梁政希、程于寶、林銘皓、嚴文謙、張銘裕、張俊富講解翌日行動，吳智鴻隊伍負責用槍和炸彈，吩咐各人按黃指揮引警方到場。翌晨，黃和張銘裕、嚴文謙在單位被捕，屋內搜出防彈背心和頭盔等裝備。審訊周四續。

【案件編號：HCCC 164/22及255/23】

明報記者

（反修例風暴）

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