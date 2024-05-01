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港聞

港聞二

有市民試3日停用 李家超：會檢視意見

【明報專訊】垃圾徵費「先行先試」計劃已推行一個月。據了解特首李家超昨曾到訪柴灣連翠邨，向前線人員了解計劃推行情况。他昨早在行會前回應是否有信心如期8月全港推行垃圾徵費時，指有關措施影響全港約750萬人，屬嚴肅問題，重申政府會檢視「先行先試」計劃意見再決定，並盡快通知公眾。本報記者昨到連翠邨觀察，有居民稱試用指定袋約3日便停用；亦有居民質疑當局解說未夠清晰。

本報記者昨午2至3時到連翠邨19至30樓的垃圾房觀察，發現約12件垃圾中，僅兩件用指定袋包裹，並發現膠樽回收桶內有一堆啤酒罐，鋁罐回收桶則放雨傘。屋邨地下停車場附近共有8個大垃圾桶，記者打開其中6個，有一個桶內的垃圾尚未以大型指定袋「執手尾」，同時見到一袋袋指定袋或普通膠袋盛着垃圾，還有外賣盒和膠杯露出；其餘5個桶的垃圾皆以660公升大型指定袋包裹和束好垃圾。

居民指外賣有袋 再包袋浪費

居民陳女士說，用指定袋約3日便沒再用，因每日最少買一次外賣，外賣有膠袋，若再用指定袋包裹造成浪費，「『先行先試』毋須再試」，又稱留意到用指定袋的住戶不多，應取消計劃，又認為指定袋會帶來額外支出。

居民周小姐（化名）說，不清楚家人使用指定袋頻率，但為配合政策會繼續使用。她認為政府未完全解答如何處理大型垃圾的問題，例如有官員建議先鋸斷地拖棍再放入指定袋，是「無理」建議，相信政府日後會改善。

（垃圾徵費）

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