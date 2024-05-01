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住宅用指定袋低見兩成 部分5月續試 商場使用率七成 環署：棄置量減回收量增

【明報專訊】垃圾徵費「先行先試」計劃由4月起於全港14個試點推行一個月，部分試點接獲政府通知，5月會繼續試行，包括房協轄下荃灣滿樂大廈、房委會轄下柴灣連翠邨及新蒲崗新光宴會廳，前兩者僅分別有三成垃圾袋屬指定垃圾袋及兩成住戶參與計劃。環保署昨回覆本報表示，商場使用指定袋比率約七成，公營房屋及私人住宅平均由兩成至五成多不等，三無大廈僅一至兩成，但未有回應是否全部試點會多推行一個月。

公屋私宅使用率 最高五成

環保署亦稱，以垃圾棄置量來說，初步觀察個別住宅、院舍及食肆試點與試行前相比有所減少，而回收量（例如廚餘、玻璃樽等）有增加，署方亦觀察到垃圾收費對食肆、商戶及院舍的經營成本構成壓力。

連翠邨約280多個單位由創毅物業服務顧問有限公司負責物業管理，身兼該公司董事總經理的香港物業服務公司協會主席潘建良昨表示，約九成居民領袋，惟使用率僅兩成，略低於預期，估計與居民環保意識不高有關。連翠邨大廈地下大堂張貼告示一直顯示計劃只推一個月至4月30日，但潘建良表示，收到通知會在5月繼續推行。

另外，房協發言人回應查詢表示，上周接獲環保署通知，試行計劃會在5月繼續推行，而過去一個月按垃圾袋量計算，大約三成垃圾袋用指定袋。

指定袋日耗300元 酒樓盼津貼

有約600個座位的新蒲崗新光宴會廳推行計劃約一個月，酒樓經理人陳鳳儀表示，每日會用3個660公升及兩個240公升指定袋，與計劃初期估算相若，預料每日用於指定袋開支約300元，希望政府可提供相關津貼。

「先行先試」計劃問卷調查邀當區區議員，在計劃後第三個星期以不記名方式在試點收集住戶、清潔工人、院舍或食肆員工、物業管理和商業營運者等持份者的意見，由政務司副司長卓永興領導的跨部門小組會檢視結果。環保署昨稱，共收集到750名不同持份者的意見，不同試點群組參與問卷調查的回應比率由24%至100%不等，相關結果仍在分析中。

清潔工指工作量增倍 或轉行

有負責調查的東區區議員植潔鈴表示，連翠邨於4月15至23日做調查，共收集130多份回應。她曾向居民了解，稱有退休人士和長者憂慮垃圾徵費會造成經濟負擔；亦有不少居民未用指定袋是因家中尚有普通膠袋存貨，故她提議「一袋兩用」，減省用額外指定袋的必要。她亦引述清潔工人的意見，稱計劃帶來起碼雙倍工作量，若維持現有薪金水平，或會考慮轉行。

至於理想適應期，植潔鈴說清潔工人認為最少半年才可適應，居民則認為要半年至一年以上不等，比起清潔工只需適應工作範圍，形容對居民的影響是「整個生活模式的改變」。

明報記者

（垃圾徵費）

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