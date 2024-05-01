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醫局安排中醫灣區臨牀培訓 兩年間「兩邊走」

【明報專訊】醫管局推出「大灣區進階中醫住院臨牀培訓計劃」，首次安排本港中醫師在大灣區的中醫醫院執業，參與臨牀工作，至今已安排5名本地中醫師參與，到廣東省中醫院的神經內科和針灸科接受培訓。計劃為期兩年，包括8個月在大灣區中醫院培訓。醫管局總行政經理（中醫）黃巧雲說，預計計劃首年將培訓20名中醫師，參與中醫師會獲有限期的內地執業資格，擁有處方權和診治權。

黃巧雲說，已參與計劃的中醫師皆有至少8年臨牀經驗，亦曾是「大灣區中醫訪問學者計劃」學員及參與本港協作服務，他們需在導師指導下負責住院病人的臨牀治療；除了在大灣區中醫醫院接受培訓8個月，回港後會繼續在公立醫院和中西醫協作服務單位服務16個月，並以視像形式與內地導師研討難症。黃補充，參與中醫師的內地執照為期約兩年，在內地受訓期間需不斷往返兩地，「例如一個月在內地，兩個月在香港」。

獲短期執業資格 「參與整個療程」

參與計劃的東華三院-港大中醫診所暨教研中心（中西區）中醫師黃惇祺，過去一個月在廣東省中醫院針灸科服務。他表示，內地中西醫是同一團隊，舉例處理出現敗毒症的中風病人時，會先用西醫方法檢查病人是否肺部或尿道感染，同時用中醫方式處理高熱及寒顫。他又提到，內地服務期間亦可認識更多現代醫療技術，如看MRI（磁力共振）診斷影像、心電圖。

同樣參與計劃的工聯會工人醫療所-浸大中醫診所暨教研中心（北區）中醫師周穎欣說，本港中醫主要負責針灸和開藥，在內地則需參與病人由入院到出院整個治療過程，亦需處理病歷、巡房紀錄等文件。

目前本港醫管局中西醫協作服務涵蓋中風治療、肌肉及骨骼痛症治療等4個疾病範疇。黃巧雲稱今年將研究擴展至呼吸科、退化性關節問題等「老人退化」嚴重的疾病，稍後公布詳情。至於會否將曾參與計劃的中醫師借調本港明年啟用的中醫醫院，黃巧雲表示將與政府探討，研究未來人手儲備安排。

相關字詞﹕中醫 醫管局 大灣區 中醫師

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