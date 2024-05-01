住院人次「高位停留」 兒科牀使用率110％

醫局：緩慢上升 已制訂措施

醫管局總行政經理（聯網運作）李立業表示，最近兩周醫院服務需求輕微上升，急症室首次求診人數及內科住院的病牀使用率均在高位停留，但認為屬周期性起伏，未有明顯上升趨勢。兒科方面，他指住院病牀使用率由過往約90%增至110%，呈緩慢上升趨勢。他續說，適逢公眾假期，預計服務需求會繼續增加，醫管局已制訂措施應對。

李立業稱，醫管局會密切監察公立醫院每天服務情况，適時調配急症科、內科、兒科人手；增加實驗室人手，加快檢測；轉移較年長兒童至成人病房，以騰出人手處理較年幼兒童。他亦提及，醫院之間就處理重症病童上有互相支援方案，有需要時可調動病童到有病牀的醫院。

另外，今日假期會有14間醫管局普通科門診提供服務，3間在港島、4間在九龍、7間在新界，求診者可透過電話預約系統或應用程式「HA Go」預約未來24小時的診症時間。