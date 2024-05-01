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料持續數周 冬季流感「或駁夏季」 防護中心籲打疫苗戴口罩 專家：新冠疫情亂規律

【明報專訊】本港冬季流感至今已持續16個星期，近兩周錄得3宗兒童流感死亡個案。衛生防護中心昨稱，本地季節性流感活躍程度持續處於高水平，預料持續多數星期，或超越近年較長、歷時18周的2017年夏季流感，推測與流行病毒株改變有關。防護中心傳染病處主任張竹君稱，不排除今季持續至接連夏季流感，呼籲市民接種流感疫苗，並在人多擠迫地點戴口罩。有專家推測，流感季節性規律受新冠疫情打亂，今季或持續至五六月。

防護中心最新監測數據顯示，本地季節性流感活躍程度持續處高水平，最近兩周公立醫院流感入院率升至0.69，實驗室監測陽性率升至9.76%，均高於基線水平（見圖）。防護中心指出，本季流感初期以甲型H3病毒為主，1月期間佔75%，其後比例下降，上月起甲型H1流感活躍程度持續上升，目前佔比逾八成，預計流感季會持續一段時間。

張竹君：外遊多 港毒株或再變

張竹君解釋，病毒轉變或導致多一輪感染發生，令流感季延長。她亦提及現時港人經常外遊，外地部分地區正流行乙型流感，或令本港流感病毒株再有轉變。對於本季會否超越2017年夏季成為最長流感季節，張說「再長一點都未定的」。

至今16周 346成人3童歿

流感嚴重個案方面，今季至今錄得共559宗成人重症或死亡個案，包括346人病歿，當中約82%有慢性疾病。兒童嚴重個案則有22宗，當中3宗死亡。張竹君表示，署方留意到兒童有腦病變嚴重情况，根據外國文獻，個人體質和遺傳是出現腦病變因素。醫管局家庭醫學統籌委員會主席梁堃華補充，兒童免疫力較低，且較成人更易高燒，令病情轉變較快。

呼吸系統科專科醫生梁子超回覆本報查詢指，新冠疫情期間，流感幾乎「銷聲匿迹」，季節性規律被打亂，需一兩年恢復，再者市民的個人防護措施並非同步放寬，導致流感病毒在社區傳播的時間延長。他預料H1毒株傳播至少持續數星期，有可能延至五六月，並提醒即使陽性比例低於基線，亦不等於病毒消失。

港大兒童及青少年科名譽臨牀副教授關日華表示，有研究顯示5歲以下兒童感染流感較易併發腦病變，與種族和遺傳有關，亞洲人染流感後較其他人種更易併發腦病變。他說，兒童感染流感後若出現持續高燒、神志不清、反應遲緩等症狀，有可能是腦病變，病人抽筋時會呼吸困難，繼而腦缺氧、腦癱，情况可急轉直下。

小學：學生告假增 未至不可收拾

教聯會副主席、幼稚園校長林翠玲表示，近日多了幼童咳嗽發燒，由以往每班兩三人染病增至三四人，「一輪接着一輪」，但均非大規模爆發。她稱，幼稚園已發通告，鼓勵家長讓幼童在乘搭交通工具、上學期間戴口罩，校內亦已加強清潔消毒，減低傳染風險。

油蔴地天主教小學（海泓道）校長陳淑儀稱，近兩周因上呼吸道感染告病假的學生增加，但未至「不可收拾」的地步，學校會維持日常做法。

新冠病毒感染方面，防護中心傳染病處高級醫生黃凱基指活躍程度輕微上升，檢測陽性率為9.73%，較過去一周上升，仍以JN.1病毒株最流行。至於兒童其他呼吸道感染疾病，以鼻或腸病毒原體陽性檢測率仍屬最高，而肺炎支原體有8%，較早幾周前的5％上升。

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676

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