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港聞

港聞二

假駕照申換港牌 9人被捕 涉非洲內地假證 有人從未考牌

【明報專訊】警方根據運輸署轉介，拘捕9名本地「免試簽發香港正式駕駛執照」申請人，涉嫌利用偽造內地或非洲國家駕照申請。9人分別花費數千至萬多元，經代辦公司辦理假執照，部分人從未參與駕駛考試。

運署發現 轉介警方

中區重案組高級督察余詩淇表示，警方接獲運輸署轉介，指於2022年6月至2023年11月期間，收到一批懷疑使用偽造文件的「免試簽發香港正式駕駛執照」申請，該批申請人提交聲稱從認可國家或地方所簽發的駕照，申請免試簽發本港駕照。運輸署向有關簽發當局查詢，發現當地並無相關紀錄，故將可疑個案轉介警方。

中區警區刑事部調查後，於4月25至29日以「行使虛假文書」罪拘捕8男1女，年齡28至67歲，分別報稱建築工人、私人司機、酒店經理、無業等，全部獲准保釋候查。警方調查發現，有申請人從無接受任何駕駛訓練、筆試、路試，透過代辦直接購買聲稱由當地簽發的駕照，然後申請免試簽發本港駕照；也有申請人本身持外地駕照，但涉嫌透過代辦修改駕照上可駕車型，企圖在香港換取其他車輛類別的駕照。根據調查，涉案假駕照來自內地各省份和一些非洲國家。警方重申，使用虛假文書一經定罪最高可判14年監禁，呼籲市民切勿光顧違法駕照代辦。

運署：「免試簽發」一向嚴謹

運輸署回覆稱，2023年至今，共轉介27宗相關懷疑個案予警方跟進，強調一直嚴謹處理及核實每宗「免試簽發」申請，申請人必須提供多項證明文件的正本及副本，如該署對文件有懷疑，會按情况跟進，包括聯絡有關地區的領事館或有關的運輸部門查證及確認所涉的駕駛執照及相關文件的真偽。除非獲核實，該署不會進一步處理；如有人利用虛假文件取得香港駕駛執照，該署會註銷相關執照。

相關字詞﹕駕駛執照 免試簽發

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