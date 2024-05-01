灣區熱搜：爭佈局「天空之城」 穗補貼科企深修例規管

多地政府工作報告提發展低空經濟

2023年底，中央經濟工作會議將低空經濟列為戰略新興產業之一。今年1月1日，《無人駕駛航空器飛行管理暫行條例》正式實施，在國家層面對無人駕駛航空器從設計生產到運作使用，實施全面規範管理。今年3月，國務院正式將「積極打造生物製造、商業航天、低空經濟等新增長引擎」寫入政府工作報告。工信部、科技部、財政部及中國民航局近日聯合發布《通用航空裝備創新應用實施方案（2024-2030年）》，提到2030年通用航空裝備全面融入人民生產生活各領域，成為低空經濟增長的強大推動力，形成萬億級市場規模。

在國家政策推動、巨大市場規模等因素下，不少地方加速佈局低空經濟。2024年1月以來，北京、廣東、安徽、山西、四川等約18個省區市政府工作報告提出積極發展低空經濟的各項政策。以長三角為例，杭州早在2020年10月入選國家首批民用無人駕駛航空試驗區，上海亦於2022年發布《打造未來產業創新高地發展壯大未來產業集群行動方案》。

在大灣區，廣州和深圳可謂齊頭並進，去年12月28日，廣州開發區發布《廣州開發區（黃埔區）促進低空經濟高質量發展的若干措施》，是目前大灣區力度最大、覆蓋範圍最廣的專項支持政策，對符合條件的低空產業項目最高資助3000萬元人民幣。廣州開發區是低空經濟企業的聚集地，目前相關企業50家，年產值規模約130億元人民幣。今年初，深圳市推出《深圳經濟特區低空經濟產業促進條例》，是全國首部低空經濟產業促進專項法規。4月18日，廣州番禺區亦宣布在廣州大學城設立「低空經濟應用示範島」。