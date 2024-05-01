明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

灣區熱搜：爭佈局「天空之城」 穗補貼科企深修例規管

【明報專訊】在1000米內的低空空域，無人機穿梭送外賣、送快遞，早晚高峰時段打「飛的」，這情景或不再是遙遠的夢想。近年愈來愈多低空經濟實踐應用，在國家政策的推動下，各地加速佈局「天空之城」。

多地政府工作報告提發展低空經濟

2023年底，中央經濟工作會議將低空經濟列為戰略新興產業之一。今年1月1日，《無人駕駛航空器飛行管理暫行條例》正式實施，在國家層面對無人駕駛航空器從設計生產到運作使用，實施全面規範管理。今年3月，國務院正式將「積極打造生物製造、商業航天、低空經濟等新增長引擎」寫入政府工作報告。工信部、科技部、財政部及中國民航局近日聯合發布《通用航空裝備創新應用實施方案（2024-2030年）》，提到2030年通用航空裝備全面融入人民生產生活各領域，成為低空經濟增長的強大推動力，形成萬億級市場規模。

在國家政策推動、巨大市場規模等因素下，不少地方加速佈局低空經濟。2024年1月以來，北京、廣東、安徽、山西、四川等約18個省區市政府工作報告提出積極發展低空經濟的各項政策。以長三角為例，杭州早在2020年10月入選國家首批民用無人駕駛航空試驗區，上海亦於2022年發布《打造未來產業創新高地發展壯大未來產業集群行動方案》。

在大灣區，廣州和深圳可謂齊頭並進，去年12月28日，廣州開發區發布《廣州開發區（黃埔區）促進低空經濟高質量發展的若干措施》，是目前大灣區力度最大、覆蓋範圍最廣的專項支持政策，對符合條件的低空產業項目最高資助3000萬元人民幣。廣州開發區是低空經濟企業的聚集地，目前相關企業50家，年產值規模約130億元人民幣。今年初，深圳市推出《深圳經濟特區低空經濟產業促進條例》，是全國首部低空經濟產業促進專項法規。4月18日，廣州番禺區亦宣布在廣州大學城設立「低空經濟應用示範島」。

上 / 下一篇新聞

料持續數周 冬季流感「或駁夏季」 防護中心籲打疫苗戴口罩 專家：新冠疫情亂規律
料持續數周 冬季流感「或駁夏季」 防護中心籲打疫苗戴口罩 專家：新冠疫情亂規律
住院人次「高位停留」 兒科牀使用率110％
住院人次「高位停留」 兒科牀使用率110％
醫局安排中醫灣區臨牀培訓 兩年間「兩邊走」
醫局安排中醫灣區臨牀培訓 兩年間「兩邊走」
【日月掠影】2005年5月20日：指外傭可在外工作 電視節目惹議
【日月掠影】2005年5月20日：指外傭可在外工作 電視節目惹議
住宅用指定袋低見兩成 部分5月續試 商場使用率七成 環署：棄置量減回收量增
住宅用指定袋低見兩成 部分5月續試 商場使用率七成 環署：棄置量減回收量增
有市民試3日停用 李家超：會檢視意見
有市民試3日停用 李家超：會檢視意見
回應「結業潮」 李家超：誇大方式處理未必最正確
回應「結業潮」 李家超：誇大方式處理未必最正確
上年度財赤1002億較預期減14億 政府：開支較預期少
上年度財赤1002億較預期減14億 政府：開支較預期少
五一黃金周開始 的士需求料增 運署籲勿兜路
五一黃金周開始 的士需求料增 運署籲勿兜路
涉扔通渠水落街 濺傷途人翁被捕
涉扔通渠水落街 濺傷途人翁被捕
隊長：「屠龍」不用槍 配合計劃引警中伏 指吳智鴻安排炸彈 要求吳待示威者警員分散方可射警
隊長：「屠龍」不用槍 配合計劃引警中伏 指吳智鴻安排炸彈 要求吳待示威者警員分散方可射警
黃振強：吳智鴻給隊員手槍 籲區選前勿用槍
黃振強：吳智鴻給隊員手槍 籲區選前勿用槍
11．18理大外衝突 爭拗衣著供辭 暴動罪成理大生申上訴被拒
11．18理大外衝突 爭拗衣著供辭 暴動罪成理大生申上訴被拒
專家證人：鄧桂思99％是乙肝復發
專家證人：鄧桂思99％是乙肝復發
最低工資明年採可加不減 2026起改年年檢 孫玉菡：計算幾多就幾多
最低工資明年採可加不減 2026起改年年檢 孫玉菡：計算幾多就幾多
涉訛稱移居內地提積金 廉署控中介客戶5人
涉訛稱移居內地提積金 廉署控中介客戶5人
灣區熱搜：飛的覓起降點 穗空中公交快實現 億航料站點之間自由飛行 樂見各地「低空經濟」互補發展
灣區熱搜：飛的覓起降點 穗空中公交快實現 億航料站點之間自由飛行 樂見各地「低空經濟」互補發展
灣區熱搜：大載重油電混合無人機廣交會矚目 可飛長途 供野外搜救高山運輸
灣區熱搜：大載重油電混合無人機廣交會矚目 可飛長途 供野外搜救高山運輸
中大中文系文集 7作者指未授權 輯錄71篇校友作品 兩編者稱學系有版權
中大中文系文集 7作者指未授權 輯錄71篇校友作品 兩編者稱學系有版權
入境處應科院合作 研容貌識別免下車通關
入境處應科院合作 研容貌識別免下車通關
港大O Camp組爸 非禮表證成立
港大O Camp組爸 非禮表證成立
上訴庭：不涉關連交易 康宏案4人串騙罪脫
上訴庭：不涉關連交易 康宏案4人串騙罪脫
黃雨傳落雹 冧樹砸的士困3人
黃雨傳落雹 冧樹砸的士困3人
假駕照申換港牌 9人被捕 涉非洲內地假證 有人從未考牌
假駕照申換港牌 9人被捕 涉非洲內地假證 有人從未考牌
8警涉誣衊露宿者藏毒押後裁決
8警涉誣衊露宿者藏毒押後裁決
女律師入稟遭性別歧視 官撤匿名令 待時機執行
女律師入稟遭性別歧視 官撤匿名令 待時機執行
田螺車自焚 司機撲救不果
田螺車自焚 司機撲救不果
【Emily】林天福任機管局主席 現職CEO請緊接任人
【Emily】林天福任機管局主席 現職CEO請緊接任人
【Emily】環團：香港今年4月歷來最熱
【Emily】環團：香港今年4月歷來最熱
【Emily】獄中撼親頭 古思堯出入醫院十幾次
【Emily】獄中撼親頭 古思堯出入醫院十幾次
【Emily】調查：多咗人願到灣區內地城市生活工作 30%願意 增20百分點
【Emily】調查：多咗人願到灣區內地城市生活工作 30%願意 增20百分點
【Emily】陳榮森畫展 見嶺南畫派墨境
【Emily】陳榮森畫展 見嶺南畫派墨境