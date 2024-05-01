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灣區熱搜：大載重油電混合無人機廣交會矚目 可飛長途 供野外搜救高山運輸

【明報專訊】無人機除了航拍、送外賣，還有很多不同類型。在4月中開幕的第135屆廣交會上，一台長3.3米、高1.3米的油電混合動力無人機吸引大量採購商目光，總部位於江門的廣東智聯航空科技有限公司總經理黃學禹介紹，該款無人機可長時間負重飛行，用於應急搜救，或於高山及海島運輸物資。

純電飛行半小時 混合動力最長4.5小時

「野外的電力工程運輸需要上山，沒有道路就需要無人機協助。他們現在用直升機運，但成本比較重，用無人機的話，一個（好處）是降低成本，第二個是更加安全」，黃學禹稱，此次在廣交會嶄露頭角的「大隻佬」是其核心產品H645無人機，「大家都知道大疆做航拍、植物保護（農田巡查、農藥噴灑等），但他們是做純電的無人機，飛航時間正常都是半小時以下，載重植保機都是20公斤至40公斤；我們以油電混合動力無人機為主，在這方面會有差異化競爭，我們最長飛4.5小時以上，大載重是50公斤以上，150公斤載重都有。」以H645為例，最高使用海拔可達2000米，可以用於高山施工運輸、應急通訊中繼、山火巡查等。

黃學禹表示，油電混合動力無人機屬於細分市場，全國也不多，「可能有3到5家，我們優勢是專注在技術研發，從發動機到控制器，我們花了4年時間獨立研發，其重量和功率的比重目前在國內處於領先水平，是我們的核心技術」。

今年是智聯航空首次參與廣交會，希望獲得更多客戶及訂單，「我們產品從2019年開始研發，去年才開始做市場推廣，今年我們會拓展海外市場，包括東南亞、南美、中東、俄羅斯」。

地緣政治影響 出口海外須報備

黃學禹稱，「每天都有幾十個客戶留下聯絡方式，這幾天每天都有兩撥客人去江門工廠驗廠，看看（我們）是否真實的生產廠家。因為這是科技類產品，他們不想和貿易公司交易，很多技術問題需要我們幫他們解決」。不過由於地緣政治不確定，產品出口也受到影響，「因為我們的工業級無人機，客戶有可能會改變其使用用途，例如作為軍事用途，所以在這方面國家出了政策，出口此類產品須報備」。

在黃學禹看來，全國無人機廠家主要集中在深圳、廣州和長三角，而大灣區經濟基礎好，「深圳在研發和貿易這一塊的優勢明顯，人才較多，加上高端的研發人員都習慣大城市的生活方式，大部分企業會將研發和銷售放在深圳這些比較核心的城市」。出於成本考慮，生產基地或會向江門等周邊遷移，「相比深圳，江門的土地資源較多，生產成本較低，比如工廠租金，深圳比江門貴兩倍。此外，無人機需要一定的測試空域，深圳的土地資源比較少，很難測試」。

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