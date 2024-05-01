灣區熱搜：飛的覓起降點 穗空中公交快實現 億航料站點之間自由飛行 樂見各地「低空經濟」互補發展

明報記者 司徒聰穎

億航智能於2016年發布全球首款無人駕駛載人航空器，該公司2019年12月於美股納斯達克上市。億航自主研發的EH216-S航空器去年相繼取得中國民航局頒發型號合格證及標準適航證後，今年4月7日再獲生產許可證，成為全球首款三證齊全、可量產的載人航空器。億航首席運營官王釗在廣州受訪表示，預料今年內可開始商業營運，「我們最近跟很多地區在討論如何找到合適的地方建立起降點，以及建多少個起降點。只要建到起降點，工廠把航空器生產出來，就已經可以商業化運營」。

銷量勝去年 客戶涵政府文旅企業

王釗解釋，商業營運分多個階段，「比如我們最早打出租車也是通過招手上車，之後是電話調度，最後變成滴滴打車（應用程式），當中的細節在不斷進步」。他透露載人飛行營運初期可能較簡單，如以固定路線飛行、保證每個起降點有飛機，然後再改為預約制，再改用應用程式（App）「打飛的」，「這需要一個過程，但商業運營今年一定會開始」。

被問及「第一條航線」，王釗稱，與民航須按航線報批和飛行不同，低空航空器可在已批准的區域內自由飛行，原因是其飛行高度遠低於民航高度，「如果把廣州市核心城區的630平方公里，全部劃分為運營空域，這是可以報批的，報批後根據起降點的所在位置自由飛行」。

王釗說公司去年銷量喜人，獲52架航空器訂單，雖不便透露今年數字，但「肯定比去年多」，客戶包括政府、大型企業及個人用家，「政府想打造低空經濟的生態，建造空中交通形態，可能像地鐵和公交車一樣。還有大型企業，比如說交通型企業、文旅型企業，在景區度假村可以形成空中遊覽的項目」，王釗透露已開始在歐洲、東南亞拓展海外業務，包括15個城市或地區。

對於灣區低空經濟發展，王釗樂見各企業走不同道路，「我現在比較高興看到大家在做差異化發展，而不是一窩蜂地上來做一樣的東西，然後展開 PK（對決）。我們做載人低空的航空器，小鵬做工程汽車兩用飛行器，大家賽道不一樣，這樣才能夠把整個低空經濟的產品做好」。

將服務2025全運會 送人員物資

王釗指出，每個城市發展路線亦不同，「我們企業是在廣州發展起來的，那麼在很多應用場景肯定會首選廣州。在廣州城區我們會鋪設幾十個起降點，然後真正能召喚到飛機，以飛機作為出行方式。在深圳，低空物流發展比較好，比如說拿無人機點一杯咖啡，10分鐘給你送過來，這也是一個很好的嘗試」。王釗認為只要形成經濟規模，還可進一步考慮使用場景的密度、長短、費用等，讓行業良性發展。

億航智能副總裁伍雅琛較早前亦表示，2025年第15屆全運會有望見到億航身影，如嘗試在場館之間載客、穿梭粵港澳三地運送物資，以及舉行無人機編隊飛行表演，「我們的無人機甚至可以承擔起點燃全運會開幕式聖火的職責。我們可以暢想這樣一個場景，無人機編隊在天幕下表演奔跑的人形，然後化成火炬，最後在萬眾矚目之下點燃聖火」。