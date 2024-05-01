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港聞

港聞二

涉訛稱移居內地提積金 廉署控中介客戶5人

【明報專訊】廉署昨落案起訴一名任職保險代理的強積金中介人及其4名客戶，涉嫌干犯串謀詐騙及使用虛假文書罪。其中涉案的強積金中介人，涉嫌收取每名客戶數千至數萬元，協助客戶訛稱移居內地或非洲，提早提取共約460萬元強積金。各人已獲准保釋，明日在東區裁判法院應訊。

中介收取每人數千至數萬元報酬

涉案強積金額約460萬

34歲黃錦輝案發時是富衛保險代理暨強積金中介人，被控7罪，包括4項串謀詐騙及3項使用虛假文書。至於涉案的4名強積金計劃成員分別是50歲麥國沛、51歲顏漢偉、42歲何遠文及49歲李芷君。麥及黃同被控一項串謀詐騙；除麥之外，另外4人均同被控一項使用虛假文書。

根據協議，富衛的保險代理會協助推銷永明信託的強積金計劃。案情指，黃錦輝涉於2021年7月至去年8月期間，協助多名客戶於永明信託設強積金戶口，並將他們的強積金轉至永明信託。

廉署接投訴調查揭發

廉署接獲投訴，指有強積金中介人涉嫌收賄，協助多名強積金成員作虛假陳述，申請提早提取強積金。經調查發現，黃分別涉與麥國沛等客戶一同串謀詐騙永明信託，在申請中不誠實向永明信託訛稱永久離港，分別移居內地或非洲，並提交失實證明文件，導致永明信託批准申請，但上述客戶從未有意圖移居內地或非洲。

在顏漢偉、何遠文及李芷君的申請中，黃錦輝分別涉與3人使用3份虛假法定聲明書，意圖誘使永明信託接受為真文書。廉署表示，該法定聲明書看來是在一名本港律師面前簽署，但調查顯示，該律師從未為相關人等監理任何聲明書。

翻查資料，由於特區政府不承認BNO護照，令部分移英港人無法提取強積金。廉署去年10月稱搗破一個貪污犯罪集團並拘捕20人，涉訛稱移居內地，使用虛假證明文件及法定聲明申請提早領取強積金。

相關字詞﹕虛假文書 串謀詐騙 強積金 廉署

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