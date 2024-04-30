指善意批評「非常愛國」 陳國基稱不逼傳媒宣傳

倘目的推翻顛覆 不能接受

工作小組本月初成立，昨日舉行首次會議。對於愛國主義教育下市民能否批評國家和執政黨，陳國基表示政府十分重視善意批評，「提出一些有效、有建設性的建議，我們無任歡迎。這些不單不是不愛國，而是非常愛國，因為可以令國家改進」。不過他強調，倘批評目的是推翻或顛覆政府，便完全不屬於愛國範圍，是不能接受。身兼全國人大常委的小組組長李慧琼則表示，內地亦很重視人大的監督作用，認為內地從來都歡迎具建設性的不同意見。

沒計劃針對愛國主義教育立法

小組工作重點：找重點找方法找拍檔

被問到會否硬性要求傳媒宣傳愛國教育，陳國基說政府不可能硬性要求傳媒報道，認為傳媒如實報道相關活動已很足夠，「亦完全不會有任何罰則」。他表示，政府沒有計劃針對愛國主義教育立法，只會透過各項措施讓市民更了解國家，不會有人因而面對法律後果。

陳國基表示，小組未來工作有3個重點，包括找出重點、找對方法和找好拍檔，按照學校教育、本地社區、歷史政經文化、傳媒宣傳4個工作重心設立分組，提出具體建議。他強調，愛國教育不能「硬銷」，不是單靠「死記硬背相關知識」，期望以軟性方法讓學生認識國家，繼而由衷認同國家和感到自豪，最後自覺愛護國家。他說，當局會以多元化活動提起學生興趣，包括鼓勵他們參觀展覽和到內地體驗生活，亦會安排內地不同省市來港舉辦文化活動。

李慧琼表示，小組短期工作包括就國慶75周年活動與政府協調，在大型重點項目注入愛國主義教育元素，並請社會各界就如何推展愛國主義教育提供意見等。

小組工作將參考內地《愛國主義教育法》，循9個方面推進愛國主義教育，李慧琼舉例，將包括加強學校教育，增加「學與教」支援和豐富教材等，鼓勵及安排學生參與課堂外的體驗活動。她期望，透過媒體廣泛宣傳愛國信息，針對不同觀眾特色設計合適內容，並通過公務員的基礎培訓、專題研習、到內地交流等，令公務員認識國情和愛國。