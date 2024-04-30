明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

駁回Tim Owen簽證案 上訴庭：國安委決定不受覆核

【明報專訊】壹傳媒創辦人黎智英被控串謀勾結外國勢力案目前受審，他曾獲准由英國御用大律師Tim Owen代表辯護，律政司不服提出上訴，但遭駁回。全國人大常委其後釋法表示，就國安案件聘任海外律師應先取得特首證明書。黎早前就國安委建議入境處拒批Tim Owen簽證申請提出司法覆核但敗訴，他其後再提出上訴申請亦被駁回。上訴庭昨頒下書面判辭解釋，國安法條文清晰，國安委的決定不受司法覆核。

上訴人為黎智英，擬答辯人為香港特別行政區維護國家安全委員會（國安委）和入境處長，而律政司長則被列為相關利益人。上訴方早前陳辭稱，香港法庭就國安委的決定有司法管轄權，若其決定涉越權，司法覆核亦適用。

引國安法人大釋法 指無存疑

上訴庭引述國安法第14條指出，國安委的工作不受香港任何機構、組織、個人的干涉，國安委的決定不受司法覆核，並具可執行的法律效力，工作信息亦不公開。判辭再引述人大釋法表示，若案件涉國家安全認定問題，香港法院應向特首提出及批出證明書；另不具本港執業資格的海外律師若辯護國安案件，亦應當先取得特首證明書。

判辭續稱，將國安法第14條及人大釋法一併解讀，內容沒有含糊不清或存疑之處，辭義也沒有其他合理的解釋，香港法院亦須受之約束。上訴庭認同高院原審法官所指，國安委決定不受司法覆核，故駁回黎智英一方的上訴申請。

對於上訴方反對高院以彌償基準命令其支付訟費，上訴庭認為無基礎可干涉高院的決定，故維持原有決定。至於是次上訴訟費，上訴庭認為上訴方雖敗訴，但提出上訴並非不合理，故頒令只須按訴訟各方對評基準支付訟費，毋須支付彌償訟費。

【案件編號：CACV 166/23】

（黎智英案）

相關字詞﹕上訴庭 港區國安法 海外律師 黎智英 Tim Owen K.C.

上 / 下一篇新聞

屠龍隊長：「殺入二陂坊」揚名建隊 稱勝利冲昏頭腦 結識其他勇武派被倡用軍火
屠龍隊長：「殺入二陂坊」揚名建隊 稱勝利冲昏頭腦 結識其他勇武派被倡用軍火
勇武派會議 有稱武力不對等倡引軍火殺警 會議後與其他團隊合作示威 請專人製燃彈
勇武派會議 有稱武力不對等倡引軍火殺警 會議後與其他團隊合作示威 請專人製燃彈
效政團設頻道籌款 遭指「呃錢」製影片澄清
效政團設頻道籌款 遭指「呃錢」製影片澄清
群組討論警宿放火 3男各囚22月
群組討論警宿放火 3男各囚22月
一日3宗曼谷抵港旅客販毒 檢3700萬元貨
一日3宗曼谷抵港旅客販毒 檢3700萬元貨
【日月掠影】2004年5月20日：名嘴相繼封咪 「烽煙」盛世退
【日月掠影】2004年5月20日：名嘴相繼封咪 「烽煙」盛世退
强制舉報虐兒擬增辯解嚴重傷害定義 何啟明：惡劣個案才面臨監禁 議員有稱紓顧慮 有批太鬆
强制舉報虐兒擬增辯解嚴重傷害定義 何啟明：惡劣個案才面臨監禁 議員有稱紓顧慮 有批太鬆
社總憂舉證難太保障業界 校長冀考慮不舉報動機
社總憂舉證難太保障業界 校長冀考慮不舉報動機
體育園20工人討薪 三判指二判拖數半年 曾堵閘口警調停 勞處跟進
體育園20工人討薪 三判指二判拖數半年 曾堵閘口警調停 勞處跟進
警訪65次無口供 陳：談生活 曾稱沒助李宇軒離港 昨認撒謊
警訪65次無口供 陳：談生活 曾稱沒助李宇軒離港 昨認撒謊
訴訟馬拉松衝線  跨男換證 稱續覆核追究拖延
訴訟馬拉松衝線  跨男換證 稱續覆核追究拖延
港大調查：93%社工中等職業過勞
港大調查：93%社工中等職業過勞
涉港大迎新營非禮 被告擬爭議不在場
涉港大迎新營非禮 被告擬爭議不在場
指善意批評「非常愛國」 陳國基稱不逼傳媒宣傳
指善意批評「非常愛國」 陳國基稱不逼傳媒宣傳
六旬漢認姦智障女兒候判
六旬漢認姦智障女兒候判
柴灣IVE課室冒煙 30師生疏散
柴灣IVE課室冒煙 30師生疏散
灣區熱搜：廣深公布歷史建築規劃及推薦名單 改革開放象徵 深圳火車站擬納保育
灣區熱搜：廣深公布歷史建築規劃及推薦名單 改革開放象徵 深圳火車站擬納保育
灣區手記：中醫經絡檢測 ／文：尚東美
灣區手記：中醫經絡檢測 ／文：尚東美
【Emily】稱收一投訴 「一拳」學校推理書展被取消 話福爾摩斯都莫名其妙 移師店內辦「推理週」
【Emily】稱收一投訴 「一拳」學校推理書展被取消 話福爾摩斯都莫名其妙 移師店內辦「推理週」
【Emily】發光蛋「漏氣」？ 原來關天氣事
【Emily】發光蛋「漏氣」？ 原來關天氣事
【Emily】何永賢話小學時就想做外交官
【Emily】何永賢話小學時就想做外交官
【Emily】準備逾十載 港漂碩士圓警察夢
【Emily】準備逾十載 港漂碩士圓警察夢
【Emily】羅健熙跑步半年 盼日後出埠比賽
【Emily】羅健熙跑步半年 盼日後出埠比賽