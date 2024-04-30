駁回Tim Owen簽證案 上訴庭：國安委決定不受覆核

上訴人為黎智英，擬答辯人為香港特別行政區維護國家安全委員會（國安委）和入境處長，而律政司長則被列為相關利益人。上訴方早前陳辭稱，香港法庭就國安委的決定有司法管轄權，若其決定涉越權，司法覆核亦適用。

引國安法人大釋法 指無存疑

上訴庭引述國安法第14條指出，國安委的工作不受香港任何機構、組織、個人的干涉，國安委的決定不受司法覆核，並具可執行的法律效力，工作信息亦不公開。判辭再引述人大釋法表示，若案件涉國家安全認定問題，香港法院應向特首提出及批出證明書；另不具本港執業資格的海外律師若辯護國安案件，亦應當先取得特首證明書。

判辭續稱，將國安法第14條及人大釋法一併解讀，內容沒有含糊不清或存疑之處，辭義也沒有其他合理的解釋，香港法院亦須受之約束。上訴庭認同高院原審法官所指，國安委決定不受司法覆核，故駁回黎智英一方的上訴申請。

對於上訴方反對高院以彌償基準命令其支付訟費，上訴庭認為無基礎可干涉高院的決定，故維持原有決定。至於是次上訴訟費，上訴庭認為上訴方雖敗訴，但提出上訴並非不合理，故頒令只須按訴訟各方對評基準支付訟費，毋須支付彌償訟費。

【案件編號：CACV 166/23】

（黎智英案）