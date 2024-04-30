警訪65次無口供 陳：談生活 曾稱沒助李宇軒離港 昨認撒謊

法官李運騰詢問目的是什麼，陳梓華稱探訪初期以為只是「程序上望一望我點」，但因他「經常情緒好崩潰」，探訪後期會與警方談及還押的生活，「因為我喺裏面係睇唔到太陽，所以真係講吓生活嗰啲嘢」。

稱情緒常崩潰 晤警不為口供

李宇軒早前供稱自己於2020年8月獲警方批准保釋後，曾透過電話聯絡陳梓華，陳稱會安排他離港。陳上周作供時否認有該則通話。辯方昨追問陳的回答是真是假，陳停頓片刻，然後表示上周所言屬實。辯方展示2020年10月陳首次被捕後的錄影會面謄本，當中他稱無協助李離港。陳庭上確認是他當時的回答，但對於真假則表示「我唔識答呢條問題，因為當時我認為係法律問題」。

幫李找到兩人協助離港

否認領導勇武隊涉7‧21

李官指此屬事實層面（factual）的問題，不理解陳的回答。陳其後承認「當時我係講緊假話」，即他確實有協助李離港。李宇軒獲釋後告知陳需要安全屋和支援，電話內容已曝光，囑陳亦離港，陳則表示會尋找可以協助的人。李宇軒其後再問安排乘船離開的事宜，其間二人討論反跟蹤策略，隨後一名叫「陳世德」的人聯絡陳梓華，陳再將聯絡方式轉交李宇軒；另一名答應提供協助的人「Cap」則表示會提供捕魚工具掩飾。

陳梓華續稱，李宇軒準備登船離港前有通知他，但忘記有否提醒對方抵達台灣後向當局「投降」和尋求協助，繼而登上捷克政府的飛機前往捷克。對於被指領導「勇武隊」，並曾告訴李宇軒勇武隊參與「7．21白衣人」、2020年初口岸爆炸品等事件，以及若流亡政府成立，他有意成為領導者，陳悉數否認上述說法。

認主動查詢做控方證人

陳梓華確認他2021年3月31日向警方查詢有沒有可能成為控方證人，陳的律師團隊5月7日去信律政司協商（見表）。辯方指由3月31日起至4月26日正式錄影會面前，陳在不同日子共會見警方約18小時，陳稱無印象其間談及本案證供。李官追問談了什麼，陳稱「主要當時我嘅情緒」。

根據陳與警方會面的紀錄，警方由2021年5月7日至今年1月15日共探訪陳梓華65次，2021年5月14日的會面中，陳依然收押在荔枝角收押所，但21日警方再次探訪陳時他已轉送到小欖精神病治療中心。陳稱65次探訪主要談還押生活，亦有一些抱怨，他一開始以為只是「程序上望一望我點」，但同意與錄取口供無關。他不清楚是否因為其情緒狀况而被轉送小欖精神病中心，惟未曾因情緒問題接受醫療介入，同意未嚴重至此地步。

另外，辯方質疑陳梓華在控方主問下，多項證供均沒有在書面供辭提及，例如陳庭上稱2019年12月與黎智英見面，黎稱要迎合西方獲得支持，以及2020年6月他向黎表示國安法下應停止倡議制裁。陳確認書面證供沒有記下該些供辭。審訊周五（5月3日）續。

【案件編號：HCCC 51/22】

（黎智英案）