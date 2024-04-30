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體育園20工人討薪 三判指二判拖數半年 曾堵閘口警調停 勞處跟進

【明報專訊】啟德體育園地盤分判商懷疑拖延支薪，昨日約20名工人齊集地盤門外追討。其間有人報警，警方到場了解，案件列作求警協助。啟德體育園及承建商協興建築均指事件屬外判商之間的商業協定，不涉及承建商拖欠薪金。勞工處稱正跟進事件，呼籲受影響工友與勞工處聯絡。

工人指欠款約300萬

昨早8時許，約20名工人聚集於啟德體育園地盤北1閘口外追討薪金，有人掛上以白布製成的橫額，上面紅字寫着「體育園冇錢出糧」；稍早時亦有工友於北6閘口外展示「協興無良僱主」、「分判雲石、世鴻國際有限公司」等白底紅字手寫橫額。請願的工人一度堵塞現場車輛出入口。警方接報到場了解，其後安排工人進入地盤與資方代表交涉。

自稱屬三判的陳先生表示，他與一班工友負責雲石地台工程，但二判工程公司由去年10月拖欠工資及建築材料費，至今共欠款約300萬元，涉及20多名受影響工友。

承建商協興：支足薪金

啟德體育園表示，十分關注事件，已向承建商了解。啟德體育園及協興建築均表示，事件屬外判商之間的商業協定，不涉及承建商拖欠工人薪金，雙方強調承建商一直按照合約履行責任及監督工程，分判商必須按照協議內容妥善處理事件。本報電郵向世鴻國際查詢，截稿前未有回應。

勞工處表示，已即時與各有關方面聯絡，協商解決工友欠薪事宜，受影響工友如對其僱傭權益有疑問，可向勞工處勞資關係科求助。文化體育及旅遊局稱對事件無補充。

翻查資料，文體旅局副局長劉震上月於立法會表示，啟德體育園的工程自2019年展開，公眾運動場、室內體育館及主場館的主體結構已大致完成，面板亦於今年2月安裝完畢。現時工程已進入最後階段，正做屋宇設備安裝、系統測試、內部裝修、園景建築、花木種植，以及天台和行人通道綠化等工程，預計體育園的主要設施可於今年底落成，明年上半年啓用。明年舉辦的七欖、全運會等大型賽事，料將於啟德體育園舉行。

相關字詞﹕啟德體育園

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