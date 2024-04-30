一日3宗曼谷抵港旅客販毒 檢3700萬元貨

機場科航空旅客及停機坪課高級督察霍詩雅表示，前日凌晨4時許，關員在綠色通道截查兩名眼神閃縮旅客，X光影像顯示其行李內物品形態相近，密度平均，其後檢獲40包共重23公斤的大麻花。經調查，46歲及25歲男子被共同控以一項販運危險藥物罪，今日於西九龍裁判法院提堂。

首宗案約1.5小時後，關員發現3旅客刻意迴避關員眼神並急步前行，遂截停他們，X光檢查發現他們行李內有兩種密度極高的物質，相信用不同物件掩飾，經仔細檢查，搜獲32公斤冰毒及15公斤海洛英。34歲、33歲及29歲男子涉販毒被捕。

另外，關員同日上午10時許在綠色通道截查35歲男旅客，其寄艙行李X光影像與首宗案相似，其後檢獲4包共重4公斤大麻花，該男子涉販毒被捕。海關經跟進調查後，同日下午在機場拘捕報稱商人的61歲外籍男子，相信他與案件有關。

毒品調查科機場調查課高級調查主任鄒永昌稱，今年1月至今已緝獲35宗涉及航空旅客毒品案，拘捕46人，檢獲毒品370公斤，市值約2億元。海關將會打擊跨境販毒活動。