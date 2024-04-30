群組討論警宿放火 3男各囚22月

求情稱只訴苦難煽惑 官斥鼓勵無底線暴力

3名被告為手機電訊商人員關嘉林（現年52歲）、前健身教練葉子軒（32歲）及工程公司東主曾智健（52歲）。辯方求情稱，3人不熱中政治，未曾參與不合法示威，當時發信息旨在訴苦，涉事群組成員主要是「有靚車」的成功人士，被煽惑犯案機率較低。辯方提及，3人2019年底被捕，2022年5月首次提堂，相隔近兩年半時間為檢控延誤，被告承受壓力。

法官張潔宜表示，3人於社會經歷暴力衝擊時，煽惑他人襲警或襲擊警員家人，旨在阻礙警員執法，正面挑戰警方。張官表示，部分信息指控警員「性侵」女示威者、利用催淚彈害市民，導致本來不滿的人更不信任警隊，影響警隊公信力。

縱無提詳細計劃 非減刑因素

張官認為，被告發信息提議襲警、「整炸彈」和「無差別殺警」等，屬鼓吹無底線襲擊，即使被告沒提出詳細計劃，並非減刑因素。張官稱無證據顯示被告預謀犯案，但涉及警員的討論歷時逾一個半小時，被告主導和積極參與討論，每當有成員更改話題，被告都會將焦點放在警員身上；即使群組只有逾100名成員，數字只是其中一個量刑考慮因素。

張官就每罪採納兩年為量刑起點，考慮被告初犯減刑兩個月，另因控方檢控過程有不必要延誤再減刑兩個月，就每項煽惑傷人罪囚20個月。張官考慮兩罪在相同時間發生，部分刑期同期執行，總刑期22個月。

【案件編號：DCCC 571/22】