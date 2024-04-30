效政團設頻道籌款 遭指「呃錢」製影片澄清

「打完文宣即刻多10萬」

黃振強供稱，2019年11月初成立「育龍」頻道，透過發布文宣籌款，他以屠龍小隊身分接受過「立場新聞」及《蘋果日報》訪問，由於其隊伍事迹在「家長」間流傳，故利用小隊之名籌款效果較佳。雖然有人支持他們「抗暴」行動，但同時也有人污衊他們，黃吩咐修讀電影的被告李家田將多條收集所得的屠龍小隊抗爭片段剪輯成一段影片。

片中示威者縱火與警肉搏 黃認小隊所為

控方於庭上播放影片，可見由新聞片段等剪輯而成，並配上音樂，當中有示威者手持已點燃汽油彈擲進警署、破壞中資店舖及以鐵通攻擊警員。黃振強確認影片是屠龍小隊唯一公開過的片段，稱影片反映示威者在街上縱火焚燒，以及和警方「埋身肉搏」，他認同這些都是小隊所為，同意可謂具代表。黃之後將影片交予外號「龍女」的被告劉佩凝在頻道發布，亦供「立場新聞」使用。

同年12月，有信息顯示李家田問黃振強「係咪派錢買衫」，黃着對方提供支付平台PayMe的二維碼。黃供稱，他管理隊員日常生活開支，承認轉帳款項予李家田。

（反修例風暴）