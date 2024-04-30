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勇武派會議 有稱武力不對等倡引軍火殺警 會議後與其他團隊合作示威 請專人製燃彈

【明報專訊】屠龍小隊隊長黃振強作供透露，2019年7．21元朗事件後認識因本案被捕的吳智鴻，黃除與吳的團隊見面，得悉他們有參與抗爭的成員和「金主」，亦獲邀出席勇武派抗爭會議，席上包括當時代表本土民主前線的鍾雪瑩和其男友「軍火佬」蘇緯軒。黃引述，吳智鴻認為警方與示威者武力不對等，「要對等先有得玩落去」，吳又提及引入軍火及計劃射殺警察。

Tg認識吳智鴻 漸頻密來往獲介紹金主

黃振強供稱，2019年7月21日元朗白衣人無差別襲擊後，他在Telegram公海群組認識名為「流浮山刀手」的吳智鴻，吳談及如何找白衣人「復仇」，黃認同吳「講嘢好有point（見地）」，故私下聯絡吳及見面，以確保彼此不是警員潛伏的「鬼」。約8月初，黃與吳的團隊在旺角的卡拉OK見面，吳自言是2014年佔中「中堅分子」，在場者包括別號「大舊」的金主、涉案的「阿恨」彭軍壕。吳的團隊有意引入真槍實彈和舉辦軍訓，黃當時反應是「聽住先囉」。起初雙方「各有各玩」，屠龍小隊成立後和吳的團隊頻密往來，吳曾提供資金予屠龍小隊。

至約9月初，吳智鴻邀請黃振強到科大會議室出席勇武派會議，另一勇武隊伍「蜘蛛隊」的隊長、獨立行事的「老虎仔」、本民前的代表有份開會，屠龍小隊由黃與軍師「Kan」參與。黃憶述，吳在會上稱警方最高武力有槍，示威者只有「火魔法」，即汽油彈，故提出不應防守，而應主動出擊，提倡實行「大計劃」以軍火殺警。黃稱，「蜘蛛隊」隊長後來與屠龍小隊合作在前線示威，「老虎仔」負責為屠龍小隊提供汽油彈，黃前期出資約10萬至20萬找場地及請人製作汽油彈，每次示威則以10幾萬元購買100支汽油彈使用。

吳安排台灣軍訓 組團西貢試槍

黃談及，吳智鴻又安排台灣軍訓並包辦食宿，由當地軍人設計課程，叫屠龍小隊派人參加，結果只有受審被告張銘裕答應9月赴台軍訓。黃認為，吳欣賞屠龍小隊的勇武而給予機會。至10月荃灣有示威者被槍射中，吳提及製作炸藥。吳11月組團到西貢試槍及彈藥，惟黃在中大衝突受傷未能出席，吩咐張銘裕頂替他，張偕同被告李家田參與試槍。

（反修例風暴）

相關字詞﹕高等法院 本民前 反恐條例 反修例風波 屠龍小隊

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