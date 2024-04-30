屠龍隊長：「殺入二陂坊」揚名建隊 稱勝利冲昏頭腦 結識其他勇武派被倡用軍火

不認罪7名被告為張俊富、張銘裕、嚴文謙、李家田、賴振邦、許湛榮及劉佩凝。第二名控方證人黃振強在兩名懲教人員看守下到證人台作供，他在主問下確認去年錄取兩份證人口供，今年初承認「串謀犯對訂明標的之爆炸」罪及「串謀提供或籌集財產以作出恐怖主義行為」罪，餘下控罪不予起訴；黃另獲律政司發出「豁免起訴書」。

6．12起上街 7．21翌日辭職「全情」抗爭

黃振強供稱，2019年案發時20歲，他中六畢業及完成高級文憑後做搭棚工，同年6月12日開始參與反修例遊行，有份設置路障，及後有「抗警暴、出嚟衝」。7月21日發生元朗襲擊案，黃因而欲「全情投入」抗爭，翌日辭職。他在Telegram透過一名女教師認識「家長」，依靠主要為專業人士的律師、議員和記者取得金錢維持生計。

同年7月，黃振強在尖沙嘴示威「衝緊」時認識被告嚴文謙，兩人志同道合，對方邀請黃加入荃灣示威的Telegram群組。黃稱，8月初荃灣有示威者遭黑社會斬至皮開肉綻，警方與黑社會被指互相勾結，同月25日荃葵青遊行，警方出動水炮車，黃等示威者「殺入二陂坊」，「裝修」由黑社會「睇場」的店舖，情况一發不可收拾，無辜店舖亦受牽連，並有「真、假記者」幫忙單擋，事件引來迴響及令他們莫名興奮，在「勝利冲昏頭腦」下成立「屠龍小隊」，意思是可擊敗警方。

荃灣揚名後「精英化」減至10人 另建Tg

黃振強講述屠龍小隊由他肩任隊長，因他比仍在學的成員較有財力，且熱心示威事務，他曾自掏5萬元作膳食、購買裝備及車馬費。接下來小隊「精英化」隊伍，勸退經常遲到、體型瘦弱者和女性成員，由約30人減至約10人，他們另開名為「滅龍」等Tg群組溝通。黃在庭上逐一指出被告張俊富、張銘裕、嚴文謙和李家田的Tg帳號，稱他們屬於小隊及相關群組成員。

偕軍師部署擲彈位置 安排安全屋

約於9月，屠龍小隊在示威行動以衝擊警方防線為目標，黃振強和隊中軍師部署投擲汽油彈的位置，安排運送汽油彈及安全屋，事前黃負責告知隊員，行動當日他帶領更換全黑裝束的隊員取得汽油彈，以增加警方蒐證難度。黃振強稱，當時幾乎每次示威都會用上汽油彈，隊員均用過汽油彈。

同月起，屠龍小隊與吳智鴻團隊及其他勇武派接洽，例如到西貢試槍。

黃振強又提及和隊員曾去澳門旅行散心及到泰國遊玩「回氣」，隊員有玩水上活動。案件今續。

【案件編號：HCCC 164/22及255/23】

明報記者

（反修例風暴）

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