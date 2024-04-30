明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞一

屠龍隊長：「殺入二陂坊」揚名建隊 稱勝利冲昏頭腦 結識其他勇武派被倡用軍火

【明報專訊】「屠龍小隊」等人涉策劃2019年12月遊行設置炸彈並槍殺警員，《反恐條例》首案7人不認罪，高院昨進入第6日審訊。「屠龍小隊」隊長、認罪被告黃振強擔任控方證人作供，憶述當年6月起參與反修例活動，甚至辭職全情投入抗爭。黃又談及屠龍小隊成立經過，源於同年8月他和同伙在荃灣示威「殺入二陂坊」聲名大噪，遂「起朵」組成「屠龍小隊」，意指「連警方嘅速龍小隊可以屠（擊敗）」。其間黃認識屬另一團隊的吳智鴻，吳提倡使用軍火（另見稿）。

不認罪7名被告為張俊富、張銘裕、嚴文謙、李家田、賴振邦、許湛榮及劉佩凝。第二名控方證人黃振強在兩名懲教人員看守下到證人台作供，他在主問下確認去年錄取兩份證人口供，今年初承認「串謀犯對訂明標的之爆炸」罪及「串謀提供或籌集財產以作出恐怖主義行為」罪，餘下控罪不予起訴；黃另獲律政司發出「豁免起訴書」。

6．12起上街 7．21翌日辭職「全情」抗爭

黃振強供稱，2019年案發時20歲，他中六畢業及完成高級文憑後做搭棚工，同年6月12日開始參與反修例遊行，有份設置路障，及後有「抗警暴、出嚟衝」。7月21日發生元朗襲擊案，黃因而欲「全情投入」抗爭，翌日辭職。他在Telegram透過一名女教師認識「家長」，依靠主要為專業人士的律師、議員和記者取得金錢維持生計。

同年7月，黃振強在尖沙嘴示威「衝緊」時認識被告嚴文謙，兩人志同道合，對方邀請黃加入荃灣示威的Telegram群組。黃稱，8月初荃灣有示威者遭黑社會斬至皮開肉綻，警方與黑社會被指互相勾結，同月25日荃葵青遊行，警方出動水炮車，黃等示威者「殺入二陂坊」，「裝修」由黑社會「睇場」的店舖，情况一發不可收拾，無辜店舖亦受牽連，並有「真、假記者」幫忙單擋，事件引來迴響及令他們莫名興奮，在「勝利冲昏頭腦」下成立「屠龍小隊」，意思是可擊敗警方。

荃灣揚名後「精英化」減至10人 另建Tg

黃振強講述屠龍小隊由他肩任隊長，因他比仍在學的成員較有財力，且熱心示威事務，他曾自掏5萬元作膳食、購買裝備及車馬費。接下來小隊「精英化」隊伍，勸退經常遲到、體型瘦弱者和女性成員，由約30人減至約10人，他們另開名為「滅龍」等Tg群組溝通。黃在庭上逐一指出被告張俊富、張銘裕、嚴文謙和李家田的Tg帳號，稱他們屬於小隊及相關群組成員。

偕軍師部署擲彈位置 安排安全屋

約於9月，屠龍小隊在示威行動以衝擊警方防線為目標，黃振強和隊中軍師部署投擲汽油彈的位置，安排運送汽油彈及安全屋，事前黃負責告知隊員，行動當日他帶領更換全黑裝束的隊員取得汽油彈，以增加警方蒐證難度。黃振強稱，當時幾乎每次示威都會用上汽油彈，隊員均用過汽油彈。

同月起，屠龍小隊與吳智鴻團隊及其他勇武派接洽，例如到西貢試槍。

黃振強又提及和隊員曾去澳門旅行散心及到泰國遊玩「回氣」，隊員有玩水上活動。案件今續。

【案件編號：HCCC 164/22及255/23】

明報記者

（反修例風暴）

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676

相關字詞﹕高等法院 串謀犯對訂明標旳爆炸罪 反修例風波 反恐條例 屠龍小隊

上 / 下一篇新聞

勇武派會議 有稱武力不對等倡引軍火殺警 會議後與其他團隊合作示威 請專人製燃彈
勇武派會議 有稱武力不對等倡引軍火殺警 會議後與其他團隊合作示威 請專人製燃彈
效政團設頻道籌款 遭指「呃錢」製影片澄清
效政團設頻道籌款 遭指「呃錢」製影片澄清
群組討論警宿放火 3男各囚22月
群組討論警宿放火 3男各囚22月
一日3宗曼谷抵港旅客販毒 檢3700萬元貨
一日3宗曼谷抵港旅客販毒 檢3700萬元貨
【日月掠影】2004年5月20日：名嘴相繼封咪 「烽煙」盛世退
【日月掠影】2004年5月20日：名嘴相繼封咪 「烽煙」盛世退
强制舉報虐兒擬增辯解嚴重傷害定義 何啟明：惡劣個案才面臨監禁 議員有稱紓顧慮 有批太鬆
强制舉報虐兒擬增辯解嚴重傷害定義 何啟明：惡劣個案才面臨監禁 議員有稱紓顧慮 有批太鬆
社總憂舉證難太保障業界 校長冀考慮不舉報動機
社總憂舉證難太保障業界 校長冀考慮不舉報動機
體育園20工人討薪 三判指二判拖數半年 曾堵閘口警調停 勞處跟進
體育園20工人討薪 三判指二判拖數半年 曾堵閘口警調停 勞處跟進
警訪65次無口供 陳：談生活 曾稱沒助李宇軒離港 昨認撒謊
警訪65次無口供 陳：談生活 曾稱沒助李宇軒離港 昨認撒謊
駁回Tim Owen簽證案 上訴庭：國安委決定不受覆核
駁回Tim Owen簽證案 上訴庭：國安委決定不受覆核
訴訟馬拉松衝線  跨男換證 稱續覆核追究拖延
訴訟馬拉松衝線  跨男換證 稱續覆核追究拖延
港大調查：93%社工中等職業過勞
港大調查：93%社工中等職業過勞
涉港大迎新營非禮 被告擬爭議不在場
涉港大迎新營非禮 被告擬爭議不在場
指善意批評「非常愛國」 陳國基稱不逼傳媒宣傳
指善意批評「非常愛國」 陳國基稱不逼傳媒宣傳
六旬漢認姦智障女兒候判
六旬漢認姦智障女兒候判
柴灣IVE課室冒煙 30師生疏散
柴灣IVE課室冒煙 30師生疏散
灣區熱搜：廣深公布歷史建築規劃及推薦名單 改革開放象徵 深圳火車站擬納保育
灣區熱搜：廣深公布歷史建築規劃及推薦名單 改革開放象徵 深圳火車站擬納保育
灣區手記：中醫經絡檢測 ／文：尚東美
灣區手記：中醫經絡檢測 ／文：尚東美
【Emily】稱收一投訴 「一拳」學校推理書展被取消 話福爾摩斯都莫名其妙 移師店內辦「推理週」
【Emily】稱收一投訴 「一拳」學校推理書展被取消 話福爾摩斯都莫名其妙 移師店內辦「推理週」
【Emily】發光蛋「漏氣」？ 原來關天氣事
【Emily】發光蛋「漏氣」？ 原來關天氣事
【Emily】何永賢話小學時就想做外交官
【Emily】何永賢話小學時就想做外交官
【Emily】準備逾十載 港漂碩士圓警察夢
【Emily】準備逾十載 港漂碩士圓警察夢
【Emily】羅健熙跑步半年 盼日後出埠比賽
【Emily】羅健熙跑步半年 盼日後出埠比賽