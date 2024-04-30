灣區熱搜：廣深公布歷史建築規劃及推薦名單 改革開放象徵 深圳火車站擬納保育

穗多納工業遺產 涵珠影片廠

廣州公布的第七批歷史建築共13處，全部為工業遺產，包括廣鋼鐵路專用線花地河大橋、廣州紡織機械廠舊址、珠江電影製片廠行政樓舊址等。第八批歷史建築推薦名單共15處，包括2020年建設廣州地鐵10號線時，在爭議聲中獲保留的東山口廟前直街16號東方茶樓舊址，其建成於1918年，是民國時期東山最大的早期現代式商業建築遺存。廣州地鐵10號線其後宣布取消途經東山的署前路站。

文件指出，任何機構和個人不得擅自拆除、遷移歷史建築，擅自改變其外立面、高度、體量，或者擅自拆除、移動、塗改、損毁保護標誌牌。核心保護範圍內的建設工程應報城鄉規劃主管部門批准，設立戶外廣告招牌亦不得損壞或遮擋該歷史建築的主體。規劃並鼓勵對歷史建築多元利用並向公眾開放，除延續原有功能外，亦可用於公共服務或科技孵化、文化創意、非遺保護等，或是發揮商業功能如旅遊觀光、休閒娛樂、畫廊、書店、咖啡店、特色文化體驗店、特色餐飲、民宿等。例如珠江電影製片廠行政樓舊址，規劃建議改為粵港澳大灣區電影博物館、展覽館及休閒場所。

1950年遷羅湖 83年啟改建

火車站「深圳」二字鄧小平所寫

深圳公布的第二批歷史風貌區則包括有港人熟悉的東門步行街、蛇口工業區及大芬油畫村等；而第三批歷史建築推薦名單上，有不少改革開放後建成的地標，包括1990年建成的金威啤酒廠、1991年建成的深圳火車站新站房、1992年建成的鄧小平畫像廣場等。文件指出，深圳火車站最早設於1911年深圳墟（今東門），1950年遷至羅湖口岸處，1983年啟動改建工程，建設新站房、聯檢大樓和行人天橋，上面「深圳」二字為鄧小平所寫。文件形容深圳火車站是「深圳改革開放的『起始站』，聯繫內地與港澳、中國與世界的重要樞紐」。