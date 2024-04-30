涉港大迎新營非禮 被告擬爭議不在場

【明報專訊】男子涉於港大迎新營非禮新生，被控非禮和普通襲擊罪，昨於粉嶺裁判法院受審。事主X在屏風後供稱，組內新生圍圈聊天時，男子「阿強」突然分享性經驗，更借X的手示範如何挑逗女子。X提到，男子身穿有城大字眼的衣服，卻聲稱就讀港大工程學院，令X印象深刻，其後X在警方認人手續認出被告鄧皓然（20歲）為「阿強」。辯方擬爭議被告在事發時不在場，可能傳召證人作供。
認人手續認出被告
被告被控去年8月20及21日於在新界保良局賽馬會大棠度假村內犯案，事主X和其友人A將以代號作供。X稱當時以新生身分參加港大護理學會迎新營，學會幹事或年長的師兄師姐會擔任「組爸媽」，帶領新生玩遊戲，同時有非港大學生擔任助手。事發當晚，X稱各人在活動室參加名為「Disco Night」的活動，師兄師姐拿着伏特加「餵」新生飲酒，另有人在舞池跳舞。其後各人臨時興起搭肩排隊玩「火車捐山窿」，有人伸手從其腋下掃至腰部和臀部，手指碰到她的胸部。她以為該人是朋友A，以為是女孩子之間的玩樂，惟A其後告知是另一男子所為。她感覺不舒服，「點解咁多個人，偏偏要摸我？」
事主助示範「撩女仔」 稱免掃興啞忍
翌日凌晨，X稱和各人在宿舍客廳圍圈聊天，男子「阿強」和另一人加入，並和新生交換Instagram帳號。X憶述，阿強曾分享自己和女子嘗試發生性關係，要求「借我隻手做示範」，她遂將左手伸出，予阿強示範如何「撩女仔」和摸胸等。她稱感覺核突，但在場人數甚多，為免掃興而忍下去。
X表示不久參加名為「psychologist」的遊戲，各人可以發問和答問題，阿強加入「傳真機」的規則，要全部人說真話。阿強問X「有無扑過嘢？」，她呆了一會回答沒有，覺得很不舒服。阿強亦問A「你會唔會想3P？」A回答不想。聆訊今續。