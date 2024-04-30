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港聞

港聞二

港大調查：93%社工中等職業過勞

【明報專訊】關懷有需要人士乃社工職責，但又有誰來關懷社工？香港大學昨公布一項調查顯示，93%受訪社工出現中等職業過勞，成因包括工作量大、人手短缺、缺乏情緒支援的安全空間。調查發現社工參加正念課程後，過勞人數比例減少19.5個百分點。有學者建議為現職社工提供課程及健康界線的相關支援，並為已過勞的社工提供個人輔導支援。

港大社會工作及社會行政學系就評估「如何改善社工職業過勞」的成效，訪問255位社工，發現93%受訪社工出現中等職業過勞、80%出現中等繼發性創傷壓力，即工作中接觸到有關創傷性壓力事件的案主而引起的壓力、68%出現抑鬱症狀，但僅3.5%表示能透過幫助他人而產生豐富和充足的感受。該學系榮休教授陳麗雲表示，社工面對的社會挑戰及高危個案日增，但業界人手不足及持續受壓，容易出現職業過勞。

社工夢中搬石不斷

情緒不穩 躲家中不見人

擔任社工37年的蔡黛群表示，近年服務對象對個人權益意識極高，常以服務監察者自居，令社工不斷受打壓。她說，曾試過一周每晚都夢見自己不斷搬運石頭，但永遠無法放下，翌日起牀感到全身劇痛，其後更有數年厭惡工作，情緒變得極不穩定，甚至寧願匿藏家中不想見人。

調查顯示，社工課程及現職培訓缺乏關注社工精神健康及情緒的支援，但調查亦發現，社工參與正念課程後，中等職業過勞的人數比例由93%降至73.5%，繼發性創傷壓力由80%降至63.7%，抑鬱症狀由68%降至52.2%，慈悲滿足感則由3.5%升至15%。

港大社會學與心理分析前講師、自在社創辦人周華山建議，為現職社工提供課程及健康界線的相關支援，以及為已過勞社工提供專業、保密的個人輔導支援。

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