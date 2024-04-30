明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

訴訟馬拉松衝線  跨男換證 稱續覆核追究拖延

【明報專訊】終審法院去年在跨性別者謝浩霖（Henry）的司法覆核案中，裁定入境處要求完成性別重置手術才可更改身分證性別屬違憲。因應終院裁決，政府於本月初修訂政策，未完成整項性別重置手術的跨性別者，若符合要求可申請更改身分證上性別。香港跨性別平權協會主席謝浩霖經歷近7年訴訟，昨日終在灣仔入境事務大樓取得新身分證，證明男性身分。謝形容意義重大，同時表明會繼續追究政府長期拖延換證的法律責任。

完成整項手術方准改性裁違憲

謝浩霖2017年入稟法院提出司法覆核，去年2月終極勝訴，其間一直未獲批換證，今年3月謝再度入稟司法覆核要求換證及追訴政府長期拖延換證的法律責任。謝約個多星期前到入境處辦理換證手續，昨日取得新證後稱終於鬆一口氣，結束生活上各項不便和尷尬，過去7年兩次挑戰政府的「司法馬拉松」亦畫上句號。他強調政府應在合理時間跟從法庭判令處理其換證申請，故他會繼續今年3月的覆核。

謝浩霖由勝訴至今相隔約14個月終獲發新身分證，他相信換證會對生活有很大改變。謝稱勝訴後仍續使用舊身分證明文件期間，到訪內地時曾多次遭內地入境人員截查，形容如同噩夢，其中一次差點因此錯過航班。他續稱，在香港也難以進入健身室和更衣室、曾被銀行櫃枱人員和護士喚作「謝小姐」等。他說會立即申請更改銀行文件及特區護照等文件的稱謂，又笑言會即時申請健身會籍。

入境處抽查荷爾蒙 須驗血

政府於本月3日公布修訂政策，未完成整項性別重置手術的跨性別者，若符合政策要求和提交相關醫學證明，入境處長會按個別情况考慮批准更改身分證性別的申請，當中要求申請人須聲明將會繼續接受持續的異性荷爾蒙治療，並按處長要求抽查荷爾蒙水平，提交血液測試報告。

謝浩霖表示，新政策要求若申請人更改通訊地址或聯絡電話，須在更改後30日內向處長報告，指申請人仍受到不公平對待，而入境處亦未詳細說明如何使用酌情權，認為尚有人權問題需跟進。

上 / 下一篇新聞

屠龍隊長：「殺入二陂坊」揚名建隊 稱勝利冲昏頭腦 結識其他勇武派被倡用軍火
屠龍隊長：「殺入二陂坊」揚名建隊 稱勝利冲昏頭腦 結識其他勇武派被倡用軍火
勇武派會議 有稱武力不對等倡引軍火殺警 會議後與其他團隊合作示威 請專人製燃彈
勇武派會議 有稱武力不對等倡引軍火殺警 會議後與其他團隊合作示威 請專人製燃彈
效政團設頻道籌款 遭指「呃錢」製影片澄清
效政團設頻道籌款 遭指「呃錢」製影片澄清
群組討論警宿放火 3男各囚22月
群組討論警宿放火 3男各囚22月
一日3宗曼谷抵港旅客販毒 檢3700萬元貨
一日3宗曼谷抵港旅客販毒 檢3700萬元貨
【日月掠影】2004年5月20日：名嘴相繼封咪 「烽煙」盛世退
【日月掠影】2004年5月20日：名嘴相繼封咪 「烽煙」盛世退
强制舉報虐兒擬增辯解嚴重傷害定義 何啟明：惡劣個案才面臨監禁 議員有稱紓顧慮 有批太鬆
强制舉報虐兒擬增辯解嚴重傷害定義 何啟明：惡劣個案才面臨監禁 議員有稱紓顧慮 有批太鬆
社總憂舉證難太保障業界 校長冀考慮不舉報動機
社總憂舉證難太保障業界 校長冀考慮不舉報動機
體育園20工人討薪 三判指二判拖數半年 曾堵閘口警調停 勞處跟進
體育園20工人討薪 三判指二判拖數半年 曾堵閘口警調停 勞處跟進
警訪65次無口供 陳：談生活 曾稱沒助李宇軒離港 昨認撒謊
警訪65次無口供 陳：談生活 曾稱沒助李宇軒離港 昨認撒謊
駁回Tim Owen簽證案 上訴庭：國安委決定不受覆核
駁回Tim Owen簽證案 上訴庭：國安委決定不受覆核
港大調查：93%社工中等職業過勞
港大調查：93%社工中等職業過勞
涉港大迎新營非禮 被告擬爭議不在場
涉港大迎新營非禮 被告擬爭議不在場
指善意批評「非常愛國」 陳國基稱不逼傳媒宣傳
指善意批評「非常愛國」 陳國基稱不逼傳媒宣傳
六旬漢認姦智障女兒候判
六旬漢認姦智障女兒候判
柴灣IVE課室冒煙 30師生疏散
柴灣IVE課室冒煙 30師生疏散
灣區熱搜：廣深公布歷史建築規劃及推薦名單 改革開放象徵 深圳火車站擬納保育
灣區熱搜：廣深公布歷史建築規劃及推薦名單 改革開放象徵 深圳火車站擬納保育
灣區手記：中醫經絡檢測 ／文：尚東美
灣區手記：中醫經絡檢測 ／文：尚東美
【Emily】稱收一投訴 「一拳」學校推理書展被取消 話福爾摩斯都莫名其妙 移師店內辦「推理週」
【Emily】稱收一投訴 「一拳」學校推理書展被取消 話福爾摩斯都莫名其妙 移師店內辦「推理週」
【Emily】發光蛋「漏氣」？ 原來關天氣事
【Emily】發光蛋「漏氣」？ 原來關天氣事
【Emily】何永賢話小學時就想做外交官
【Emily】何永賢話小學時就想做外交官
【Emily】準備逾十載 港漂碩士圓警察夢
【Emily】準備逾十載 港漂碩士圓警察夢
【Emily】羅健熙跑步半年 盼日後出埠比賽
【Emily】羅健熙跑步半年 盼日後出埠比賽