訴訟馬拉松衝線  跨男換證 稱續覆核追究拖延

完成整項手術方准改性裁違憲

謝浩霖2017年入稟法院提出司法覆核，去年2月終極勝訴，其間一直未獲批換證，今年3月謝再度入稟司法覆核要求換證及追訴政府長期拖延換證的法律責任。謝約個多星期前到入境處辦理換證手續，昨日取得新證後稱終於鬆一口氣，結束生活上各項不便和尷尬，過去7年兩次挑戰政府的「司法馬拉松」亦畫上句號。他強調政府應在合理時間跟從法庭判令處理其換證申請，故他會繼續今年3月的覆核。

謝浩霖由勝訴至今相隔約14個月終獲發新身分證，他相信換證會對生活有很大改變。謝稱勝訴後仍續使用舊身分證明文件期間，到訪內地時曾多次遭內地入境人員截查，形容如同噩夢，其中一次差點因此錯過航班。他續稱，在香港也難以進入健身室和更衣室、曾被銀行櫃枱人員和護士喚作「謝小姐」等。他說會立即申請更改銀行文件及特區護照等文件的稱謂，又笑言會即時申請健身會籍。

入境處抽查荷爾蒙 須驗血

政府於本月3日公布修訂政策，未完成整項性別重置手術的跨性別者，若符合政策要求和提交相關醫學證明，入境處長會按個別情况考慮批准更改身分證性別的申請，當中要求申請人須聲明將會繼續接受持續的異性荷爾蒙治療，並按處長要求抽查荷爾蒙水平，提交血液測試報告。

謝浩霖表示，新政策要求若申請人更改通訊地址或聯絡電話，須在更改後30日內向處長報告，指申請人仍受到不公平對待，而入境處亦未詳細說明如何使用酌情權，認為尚有人權問題需跟進。