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港聞

港聞二

「世人未了解金庸世界基座」 新聞聯倡建紀念館

【明報專訊】香港新聞工作者聯會昨日主辦「俠之大者 為國為民」紀念金庸百年誕辰論壇，政務司長陳國基認為金庸作品塑造出多個鮮明的大俠形象，為國為民的故事感人至深，構成獨特的金庸文化，也是弘揚愛國主義精神的典範。新聞聯會長張國良亦認為金庸武俠小說的底色是愛國，基調是家國情懷，是宣揚愛國主義的優秀教材，建議建立供全球華人瞻仰學習的紀念館或博物館；在座的陳國基拍掌支持。

論壇邀得陝西文聯副主席肖雲儒、明河集團有限公司李以建、前女子圍棋世界冠軍徐瑩等出席，追憶金庸對中國文化及新聞業的貢獻。近年專注整理金庸遺作、曾任金庸生前秘書的李以建形容，金庸武俠小說只是他文字世界這「冰山」的尖端，其電影劇本、電影評論、翻譯、論文、明報《社評》等文章更是他文字世界的「基座」，這基座世人仍未完全了解。新聞聯主席李大宏表示金庸畢生愛國愛港、心繫桑梓，眾多經典蘊含的人性光輝、民族大義和家國情懷都打動讀者。

張國良：武俠小說底色「愛國」

與金庸亦師亦友的張國良稱，金庸創辦《明報》，深受中央領導重視。他憶述自己七八十年代在新華社工作時，負責向中央匯報海外傳媒報道，《明報》社評和專欄、《信報》社評最受中央領導重視。他稱金庸辦報亦如其武俠小說，有家國情懷，其小說「豐富生動地描繪了祖國的壯麗河山、燦爛文化和輝煌歷史，熱情謳歌了郭靖、蕭峰（喬峰）和陳家洛等一批為國為民赴湯蹈火捨生忘死的俠義之士」，激發愛國熱情。張建議政府和社會各界「重視研究利用」，建立供全球華人瞻仰學習的紀念館或博物館。當時在座的陳國基鼓掌支持。

昨日活動獲文體旅局支持，文匯報、大公報、點新聞、明報、香港故宮文化博物館、香港各界文化促進會協辦。

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