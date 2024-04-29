不諳中文 求職難，求助亦難 巴裔港二代：忘穿制服 南亞裔被炒本地人只警告

28歲的莫雅碩（Isaac）是巴基斯坦裔在港第二代，說得一口流利廣東話。他說並非所有南亞裔人在港土生土長，有些是婚後跟隨伴侶來港，沒機會學廣東話，自言在勞工處擔任就業服務大使半年，只曾協助五六名少數族裔找工作，指少數族裔因不諳中文，不認識勞工處，亦難符合普遍工作聘用條件。

少數族裔即使找到工作，也可能面對差別待遇。現職保安公司經理的Isaac負責安排少數族裔做保安工作，他舉例公司不時有人以「嗰個巴基」稱呼南亞裔，又稱若南亞裔人士忘記穿制服會立刻被解僱，但本地人只會被警告；當公司招聘到本地人，南亞裔即會被頂替。他期望政府可提高種族歧視條例罰則，增加阻嚇力。

疫下從商陷困 不知可申援助

在非牟利機構工作的利亞南（Riaz Adnan）亦指出，上一代少數族裔因求職困難改為從商，但同樣面對語言障礙，舉例有商戶在新冠疫情期間經營困難，也不知道可申請援助。他稱現時少數族裔青年有「躺平」心態，只計劃未來做外賣員，拒絕向上流和融入主流社會。

勞聯深水埗地區總幹事張瑩瑩指出，過往少數族裔就讀指定學校，缺乏中文語境；取消指定學校後未有中文第二語言學習課程的標準教材，令他們仍有學習中文的困難。她稱少數族裔常使用的烏都語與「一帶一路」國家相通，認為可發掘他們的語言優勢。勞聯主席、立法會議員林振昇指出，《施政報告》曾提及聘用更多少數族裔出任勞工處就業助理和一般助理，期望可設目標招聘人數並定期檢討成效。