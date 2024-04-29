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林定國：23條不損新聞自由 包括批評政府「無論多尖銳」

【明報專訊】立法會上月通過就《基本法》23條立法的《維護國家安全條例》，律政司長林定國近期繼續就條例解說，他在本報撰文（詳刊B12）稱，新法例絕不會對新聞自由施加額外不合理的限制，包括批評政府的自由，「無論該些批評有多尖銳和嚴厲」。林說，新聞界只要貫徹求真、公平、客觀、不偏不倚和全面報道的最基本專業守則，毋須特別顧慮違法，包括新條例中針對國安風險的規定。

普通法法治「不能變」 條文「需變」

林定國以「變與不變」為題在本報撰文表示，港澳辦主任夏寶龍於本月國家安全教育日發表講話，主題圍繞一個「變」字，談及香港時局。林稱，普通法制度是香港法治的基礎，也是香港最核心的獨特優勢之一；「不需變、不可變、不能變」的是普通法法治背後的價值觀和目標，法律必須保障基本人權自由，但亦必須同時維護國家社會整體利益。

至於「能變、可變、需變的」，林定國認為是制度安排和法律條文，以確保它們能因應環境轉變而仍可體現上述的核心價值觀和目標，稱剛訂立的《維護國家安全條例》就是一例，法例補上國安法律的「短板」，沒動搖普通法法治的價值觀和目標。

林定國昨亦在社交媒體發帖，稱近日分別出席香港明天更好基金舉辦的午餐會及廠商會會董晚宴，繼續就條例解說。他稱條例符合國際人權自由標準，包括回應傳媒業界期望，加入「公眾利益」作為「非法披露國家秘密」的答辯理由，又稱條例的執行設有「制度上的保障」，杜絕濫用，例如要獲律政司長書面同意才能檢控，所有案件都在香港審理，終審權也在香港。

相關字詞﹕林定國 維護國家安全條例 23條立法

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