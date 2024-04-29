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港聞一

《從今以後》女同志為題 述社會表面接受下困局

【明報專訊】以一對女同志的關係切入，從平凡日常探討LGBTQ+在香港的權利，同時帶出人與人之間「關係」的電影《從今以後》5月1日公映。導演楊曜愷繼2019年的《叔．叔》講述年長男同志的故事後，今次以女同志為題，講述同性伴侶受限於當前法律以至社會「表面接受」下所面對的困局。楊接受本報專訪表示，電影訴說的是伴侶間的故事，與常人無異，期望透過電影改變部分公眾「驚」同性戀者的心態，並盼觀眾能支持及以同理心理解他們。

伴侶未立遺囑「一切關係變」

LGBTQ+講座啟發構思

楊曜愷稱，上套同性電影《叔．叔》內容涉及兩個男士的親密行為，令不少公眾甚至行內人士抗拒及表示尷尬。今次電影則以女同志為主題，並從其中一名伴侶逝世引入故事，深入淺出講述同性戀者與伴侶、家人之間的關係，以及受限於本港法律下所面對的困境。楊曜愷說，在 LGBTQ+講座認識到不少同性伴侶的個案，發現不少伴侶即使與另一半家人關係良好，但當伴侶逝世後，由於未有立遺囑，令一切關係改變，這些處境啟發他構思《從今以後》。

楊提到，香港社會法律制度未有保障同志伴侶，若雙方未有於外國註冊結婚，當另一半逝世，除了失去伴侶及產權，有可能亦失去自尊等。他期望透過今次作品，帶出同性伴侶之間的故事與一般情侶無異，亦希望大家「不要驚或恐懼」，可切身處地代入同性伴侶的處境，學會接納及包容。

翻查資料，終審法院去年9月裁定「彩虹行動」成員岑子杰部分勝訴，稱香港法律無提供任何替代途徑在法律上承認同性伴侶關係屬違憲，給予政府兩年制訂法律框架，確立同性伴侶關係；同時駁回岑就同性婚姻的兩項上訴議題，表示《香港人權法案》和《基本法》保障的婚姻自由僅限於異性婚姻。

相關字詞﹕同性戀 同志電影 電影發展基金 楊曜愷 從今以後

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