《從今以後》申資助兩年 拍畢方獲批 難再調整遵批核條件 導演：只能撤回申請

明報記者 區慧盈

文化體育及旅遊局發言人回覆，電影發展基金無規限申請項目的內容，由於項目內容各有不同，所需遞交資料和文件的進度各有不同，個別申請需較長時間處理。

文體旅局：個別申請需較長時間處理

發言人又稱，基金下的「電影製作融資計劃」項目的評審準則包括「創意及劇本質素」、「製作預算」、「預算收入」及「本地電影製作元素及人才培訓」，當政府向成功申請人批出融資時，會特別指出於合約內將詳細列明批出融資的條款，以保障政府權益，條款包括政府擁有電影終剪的審批權、發行及市場推廣的核准權、製作公司須遵守政府訂立的採購程序、銷售代理人支出的上限等。發言人補充，電影《叔．叔》曾申請基金下的「電影製作資助計劃」，和《從今以後》的計劃不同，《叔．叔》因未能滿足評審準則，未能獲批。

楊曜愷受訪時表示，自己早在拍攝《叔．叔》時已曾向基金申請資助，但不獲批，構思《從今以後》時，因 《叔．叔》成績理想並入圍第70屆柏林國際影展觀摩電影，原以為尋覓資金會較容易，豈料正值疫情，整體經濟未如理想，不少公司最終卻步。因此他2021年2月正式申請電影製作融資計劃（放寬版），但一直音信杳無，事隔兩年、即去年4月才獲告知資助獲批。

楊曜愷：約見當局人員 商討3月無果

然而，楊稱不少批核條款提出的要求需在拍攝前提早準備規劃，但當時已完成拍攝，故難符合。他之後曾約見當局人員，但商討約3個月後仍不果，最終無奈撤回申請。楊說，當局批出資助的條件包括不能聘請國際中介（sales agent） 或不能花費超出比例的中介費，但他當時已完成拍攝，並與國際知名的中介簽約協助賣片。他稱，有關資助額達幾百萬元，若基金提早於申請後一年批出，「整件事就不同了」，製作團隊亦可相應調整，故對結果失望。

文體旅局長楊潤雄今年3月出席第48屆香港國際電影節開幕儀式時，曾點名恭賀《從今以後》團隊榮獲國際大獎。

田啟文：《緣路山旮旯》上映仍未獲覆資助否

香港電影工作者總會發言人田啟文說，上述案例並非孤例，有業界反映《緣路山旮旯》曾向基金申請資助逾兩年，但最終至電影上映，亦未獲基金回覆資助是否獲批。田說他曾就有關情况向基金反映，並認為「不應該拖」，建議當局日後盡早公布資助結果，即使拒絕也可預留時間讓申請方另作安排。

立法會民政及文化體育事務委員會委員鄭泳舜認為，香港電影業「好努力」、不斷尋找新題材，尤其近年電影相當不錯，若申請者符合資助資格，基金應盡早批核，避免「拖得太耐」影響電影的其他投資者，同時妨礙電影發展。

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