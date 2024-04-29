甯漢豪：研洗渠入沙井須報批

擬要求洗渠工上一日課程

提到《施政報告》曾提出今年修訂《建築物條例》，甯漢豪預料具體修例建議會在第四季提出，如社會能達共識，冀明年可做法律草擬工作。她透露建議方向包括加強罰則、降低檢控門檻及簡化檢控程序，單是加強罰則已有不同構思，如提高最高罰款、加罰重犯者和設多層罰則，以及視乎僭建類型及嚴重程度處罰等。

至於簡化檢控程序，她稱構思之一為先定額罰款，可讓大家「快些感受到那種痛」，若數月後仍未遵辦驗樓令可被檢控及加重罰款，不再是現時最高罰款5萬，不排除就小規模僭建如衣架和冷氣機支架，先處定額罰款。

僭建等違規擬先罰款再檢控

甯續說，現時就僭建物的清拆令，較高罰則的條款為「明知故犯」，惟字眼有不少「虛位」可供辯解，如買樓時已有僭建物、事前不知情。她認為市民買樓時有責任查清楚，故修例後肯定不會再用該些字眼，但修例建議須考慮法理情，當局會考慮是否要「留少少尾巴」。至於以換法團等理由不遵從驗樓通知的合理辯解，她稱當局除執法外，亦有提供技術支援和資金補助，相信業主可引用合理辯解機會不大，強調需杜絕不同藉口。

她又透露當局將檢視會否省去篩選步驟，直接向所有樓齡30年或以上樓宇發驗樓通知。現時強制驗樓計劃適用於樓齡30年或以上私人樓，不超過3層高的住用樓宇除外；屋宇署每年會揀選目標樓宇發出強制驗樓通知。