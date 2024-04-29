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港聞

港聞二

旺角丟空劏房現穿衣物人骨 料去世逾年

【明報專訊】一名男工人昨日在旺角砵蘭街一唐樓單位發現疑似人骨。警方到場調查，在單位房間發現一具穿着衣物的骸骨，相信已死去較長時間，死因有待檢驗確定。據悉該單位已空置逾10年。

警方昨午4時許接報指旺角砵蘭街383號唐5樓發現懷疑人骨。消防協助破門進入，警員在其中一個房間發現一具人類骸骨，性別及身分待調查，會檢走骸骨進一步化驗。現場所見，單位沒有大型家俬，部分牆身油漆剝落，廁所批盪亦掉落，其中一個房間近門口地面有一條褲及一對鞋，佈滿灰塵。

棚工窗外發現 房間佈滿灰塵

據悉單位劏開6間房，已空置逾10年，近期大廈大維修，外牆搭建棚架，工人昨午在棚架工作時，透過窗戶發現單位內有疑似人骨，遂報警。該具骸骨有完整衣物包裹，相信死去時間以年計。大廈居民表示，居住約兩年，從沒有見過該單位有人進出，相信已空置。大廈地下商戶表示，該廈近期開始大維修，外牆棚架已搭建約一個多月。

涉事大廈樓齡約65年，該單位實用面積969方呎。根據土地註冊處資料，一名姓趙女子在1959年購入該單位，1988年以送禮形式加入姓李男子名字，現時單位由兩人共同持有。屋宇署在2019年10月向該單位發出強制驗樓及強制驗窗通知，並於2020年1月向該大廈多個單位業主發通知，要求委任註冊檢驗人員檢驗和修葺，部分仍未遵辦，涉事單位已被「釘契」。

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