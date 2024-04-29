明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

膠袋密封棄垃圾桶 5幼貓及時獲救 工友聞叫聲發現 義工嘆修例慢報警無用

【明報專訊】北區粉錦公路營盤下村疑發生棄貓事件。動物救護組織「毛守救援」在facebook發文，指有5隻幼貓被放進打死結的雙層膠袋內，再棄置在垃圾桶，膠袋尚有其他廚餘垃圾，幸有工友聽到牠們叫聲，將牠們全部救出，現時大致健康。義工Kent批評棄貓者冷血，期望政府加強監管。

部分未開眼 料出生約10天

從「毛守」上載的片段所見，食環署大垃圾桶中不斷傳出貓叫聲。義工Kent向本報表示，上周四晚（25日）有工友在營盤下村清倒垃圾時，聽見有貓叫，原以為是附近流浪貓，細聽才發現從垃圾桶內傳出，在一個打了死結的雙層膠袋內尋獲5隻幼貓。

斥雙層袋打結遺棄冷血

Kent表示，5貓當時半開眼，相信屬同一胎，估計剛出生約10天，經檢查後確認體溫較低、脫水，但尚算健康，其中兩隻有少許皮膚病，另一隻頸部有小傷口， 一隻右眼皮明顯覆蓋眼珠，可能要施手術矯正。因牠們年幼，現時暫託義工照顧，稍後會安排領養。Kent說，過往多見以紙箱棄貓，今次以雙層膠袋棄貓，行為冷血，如遲一至兩小時才發現，幼貓或會失救。他又說附近未見閉路電視，即使報警亦難追查到棄貓者身分，故未有報警。

他表示，工友特意翻垃圾並致電「毛守」救貓，又留在現場待人接手，發文後讀者反應熱烈，反映公眾重視動物生命，惟他認為警方執法未見積極，政府修例加強保障動物福利的步伐緩慢，包括修例要求主人對動物負「謹慎責任」，並將貓納入《公眾衞生（動物及禽鳥）（售賣及繁育）規例》，規管繁殖和販賣。

根據《狂犬病條例》 ，動物畜養人如無合理解釋而棄掉動物，即屬犯罪，可罰款1萬元及監禁6個月。政府計劃修訂《防止殘酷對待動物條例》，列明放走或遺棄動物屬違法，並提高罰則，另加入「謹慎責任」原則，配合實務指引，要求主人提供安全環境、清潔食水及膳食等，條例草案預計今年上半年提交立法會。

上 / 下一篇新聞

《從今以後》申資助兩年 拍畢方獲批 難再調整遵批核條件 導演：只能撤回申請
《從今以後》申資助兩年 拍畢方獲批 難再調整遵批核條件 導演：只能撤回申請
《從今以後》女同志為題 述社會表面接受下困局
《從今以後》女同志為題 述社會表面接受下困局
話你知：電影發展基金5年2.8億助48電影 包括《毒舌大狀》
話你知：電影發展基金5年2.8億助48電影 包括《毒舌大狀》
林定國：23條不損新聞自由 包括批評政府「無論多尖銳」
林定國：23條不損新聞自由 包括批評政府「無論多尖銳」
【日月掠影】2003年5月20日：SARS襲港 1755感染299歿
【日月掠影】2003年5月20日：SARS襲港 1755感染299歿
旺角丟空劏房現穿衣物人骨 料去世逾年
旺角丟空劏房現穿衣物人骨 料去世逾年
防虐會：強制舉報虐兒刑罰合理
防虐會：強制舉報虐兒刑罰合理
指處理玫瑰崗停辦失當 狄志遠擬向申訴署投訴教局
指處理玫瑰崗停辦失當 狄志遠擬向申訴署投訴教局
疑爭執後散心獨留3子女 母被捕
疑爭執後散心獨留3子女 母被捕
甯漢豪：研洗渠入沙井須報批
甯漢豪：研洗渠入沙井須報批
「笠袋賊」爆餐廳 5分鐘掠逾5萬
「笠袋賊」爆餐廳 5分鐘掠逾5萬
嚴剛﹕中外資平衡保住國際化 市場上兩者互動 藉自由港「更好合作更好發展」
嚴剛﹕中外資平衡保住國際化 市場上兩者互動 藉自由港「更好合作更好發展」
與深廣碼頭建組合港 可互補優勢避競爭
與深廣碼頭建組合港 可互補優勢避競爭
倡港資伙中資 開拓中東藍海
倡港資伙中資 開拓中東藍海
中企協落區深耕 冀融入香港社會
中企協落區深耕 冀融入香港社會
口咽癌新症倍增 料因HPV 中大專家稱男女風險相若 倡免費疫苗擴至男童
口咽癌新症倍增 料因HPV 中大專家稱男女風險相若 倡免費疫苗擴至男童
話你知：口咽癌初期無明顯病徵 無常規篩查
話你知：口咽癌初期無明顯病徵 無常規篩查
無發現病人腹腔異物 醫生朱建華除牌半年
無發現病人腹腔異物 醫生朱建華除牌半年
不諳中文 求職難，求助亦難 巴裔港二代：忘穿制服 南亞裔被炒本地人只警告
不諳中文 求職難，求助亦難 巴裔港二代：忘穿制服 南亞裔被炒本地人只警告
工權會政總外請願 促設工殤紀念日
工權會政總外請願 促設工殤紀念日
「世人未了解金庸世界基座」 新聞聯倡建紀念館
「世人未了解金庸世界基座」 新聞聯倡建紀念館
灣區熱搜：綠能歐美受寵 成內企外拓藍海 認證收緊 地緣政治不穩 危中有機
灣區熱搜：綠能歐美受寵 成內企外拓藍海 認證收緊 地緣政治不穩 危中有機
灣區熱搜：百貨應百客 耐熱冷氣攻中東 AI變頻售東盟
灣區熱搜：百貨應百客 耐熱冷氣攻中東 AI變頻售東盟
灣區熱搜：「能源閉環」 廣汽東南亞設廠製樁兼挖礦
灣區熱搜：「能源閉環」 廣汽東南亞設廠製樁兼挖礦
港企研智能配藥機 省人力提高準確率
港企研智能配藥機 省人力提高準確率
投資千萬 越柬阿聯酋有意引入
投資千萬 越柬阿聯酋有意引入
【Emily】九展6‧30畫句號 議員：難尋替代場
【Emily】九展6‧30畫句號 議員：難尋替代場
【Emily】愛國教育工作組今首開會 陳國基：打造文化盛宴
【Emily】愛國教育工作組今首開會 陳國基：打造文化盛宴
【Emily】深水埗嘉年華吸5000人 街坊落力參與
【Emily】深水埗嘉年華吸5000人 街坊落力參與
【Emily】甯漢豪談綠化 稱政府資助900人讀林務
【Emily】甯漢豪談綠化 稱政府資助900人讀林務
【Emily】煤氣公司機械人 修復鋼管內壁「時」半功倍
【Emily】煤氣公司機械人 修復鋼管內壁「時」半功倍
【Emily】話會獎旅遊復蘇勁 旅局專題介紹
【Emily】話會獎旅遊復蘇勁 旅局專題介紹