膠袋密封棄垃圾桶 5幼貓及時獲救 工友聞叫聲發現 義工嘆修例慢報警無用

部分未開眼 料出生約10天

從「毛守」上載的片段所見，食環署大垃圾桶中不斷傳出貓叫聲。義工Kent向本報表示，上周四晚（25日）有工友在營盤下村清倒垃圾時，聽見有貓叫，原以為是附近流浪貓，細聽才發現從垃圾桶內傳出，在一個打了死結的雙層膠袋內尋獲5隻幼貓。

斥雙層袋打結遺棄冷血

Kent表示，5貓當時半開眼，相信屬同一胎，估計剛出生約10天，經檢查後確認體溫較低、脫水，但尚算健康，其中兩隻有少許皮膚病，另一隻頸部有小傷口， 一隻右眼皮明顯覆蓋眼珠，可能要施手術矯正。因牠們年幼，現時暫託義工照顧，稍後會安排領養。Kent說，過往多見以紙箱棄貓，今次以雙層膠袋棄貓，行為冷血，如遲一至兩小時才發現，幼貓或會失救。他又說附近未見閉路電視，即使報警亦難追查到棄貓者身分，故未有報警。

他表示，工友特意翻垃圾並致電「毛守」救貓，又留在現場待人接手，發文後讀者反應熱烈，反映公眾重視動物生命，惟他認為警方執法未見積極，政府修例加強保障動物福利的步伐緩慢，包括修例要求主人對動物負「謹慎責任」，並將貓納入《公眾衞生（動物及禽鳥）（售賣及繁育）規例》，規管繁殖和販賣。

根據《狂犬病條例》 ，動物畜養人如無合理解釋而棄掉動物，即屬犯罪，可罰款1萬元及監禁6個月。政府計劃修訂《防止殘酷對待動物條例》，列明放走或遺棄動物屬違法，並提高罰則，另加入「謹慎責任」原則，配合實務指引，要求主人提供安全環境、清潔食水及膳食等，條例草案預計今年上半年提交立法會。