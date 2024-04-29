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【Emily】九展6‧30畫句號 議員：難尋替代場

【明報專訊】九龍灣國際展貿中心（九展）去年獲城規會批准重建，將建成4幢商廈，九展近日在商場貼出告示，宣布6月30日正式結束營運。工聯會立法會議員（九龍東）鄧家彪話，九展係香港社會重要回憶，並擔心重建工程受經濟環境影響，期望之後能繼續為九東提供大型會展場地。

稱收費相宜 較政府場館少掣肘

九展近日於商場內貼出告示，表示6月30日正式停運，由即日起至6月底仍會提供正常服務，並稱「感謝各租戶和客人一直以來對九展的支持和陪伴，期望在未來以全新面貌與大家相見」。鄧家彪話，九展一直深受體育團體、表演單位、社團機構等歡迎，主場館經常舉辦演唱會同運動賽事，形容係香港社會嘅重要回憶，唔少市民感到惋惜。佢話九展場地收費相宜，唔似政府場館唔准現場直播及觀眾拍攝，認為業界難以搵到替代地方。

據九展網站，未來兩個月九展仍有多項活動舉行，包括今個周末嘅「第44屆婚展會2024」，歌手周殷廷及韓國男子組合「BTOB」亦分別於下月開演唱會。

九展由合和實業發展，1995年建成啟用，集展覽場地、辦公室、商場於一身。2021年，億京發展及資本策略斥資逾百億元購入九展，隨即申請重建，去年獲城規會批准。九展一直係舉行演唱會嘅熱門場地，包括男團「MIRROR」多場演唱會。多個政府部門仍租用九展作辦公室，如機電工程署、選舉事務處。

相關字詞﹕億京 九展演唱會 九展

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