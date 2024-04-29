無發現病人腹腔異物 醫生朱建華除牌半年

朱建華被指於2015年11月在得悉病人投訴腹痛及不適後無適當或足夠跟進，以及約於2016年7月未能正確注意病人的腹腔可能有異物。病人最終於2016年8月6日由另一醫生做緊急手術，從其腹部取出大如拳頭的紗布。

紗布大如拳頭 指無適當跟進腹痛

醫委會研訊小組在判辭指出，知悉朱建華多年來曾做大量內窺鏡和結直腸手術程序，當中無出現重大問題，也無病人投訴，認可他對醫學專業和公眾的貢獻。不過，研訊小組稱朱在本案所犯行為性質非常嚴重，將病人置於危及生命風險的情况，對朱沒將病人福祉放在首位表示極大關注。

針對首項指控，研訊小組認為朱建華當時曾考慮病人可能是殘留物腹腔內感染，惟他沒跟從基本診斷原則及處方抗生素的基本原則。

稱朱視關閉造口優先「不恰當」

至於第二項指控，研訊小組稱最令人擔憂是異物的存在及有可能需將之移除，但朱將關閉結腸造口手術視作最優先，做法並不恰當。

研訊小組認為朱建華於本案的操守未能達至香港註冊醫生預期標準，考慮到指控的性質和嚴重性、所聽取的求情後，裁定他兩項專業失當成立，分別判處將其從普通科醫生名冊除名3個月和6個月，同期執行。

至於朱建華的外科專科醫生註冊資格，則留待醫委會教育及評審委員會決定需否採取行動。