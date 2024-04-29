口咽癌新症倍增 料因HPV 中大專家稱男女風險相若 倡免費疫苗擴至男童

明報記者 張逸羲

帶病毒患者比例升

口咽癌主要發生於舌根、扁桃體、軟顎、口咽側壁和後壁，鱗狀細胞口咽癌最常見。中大醫學院分析香港癌症資料統計中心數據，發現本港鱗狀細胞口咽癌每年新症由1986年36宗，增至2020年116宗，增幅2.2倍；單計2011至2020年的10年間，增幅亦達147%，遠超同期整體癌症新症增幅的26%。

研究團隊分析2010至2020年的310宗鱗狀細胞口咽癌新症，發現HPV陽性率為36.1%；再對比早前同類研究數據，發現陽性率由2005至2010年的20.8%，增至2016至2020年的41.9%。研究亦發現扁桃體癌（口咽癌之一）新症的HPV陽性率同期亦由29%增至64.7%。

全球三成個案與HPV有關

陳基湘說全球普遍約三成口咽癌個案與HPV有關，歐美國家比例較高，達七至九成。他說HPV可透過口交等性行為傳播，令其他人口腔受感染，尤其扁桃體；感染者大多無病徵，身體約數月至半年可自行清除病毒，吸煙和飲酒則令身體較難清除病毒，感染部位長遠可致癌。

目前市民可自費接種HPV疫苗，政府2019/20學年將HPV疫苗納入香港兒童免疫接種計劃，為小五和小六女童免費接種兩針。陳基湘稱HPV疫苗可預防子宮頸癌的數據清晰，相反口咽癌一般在感染HPV後10至15年始病發，暫無清晰和直接數據證實HPV疫苗可預防口咽癌，惟今次研究反映本港HPV引致口咽癌新症愈來愈多，且男女比例相若，建議政府考慮資助男童免費接種。

料可依病毒致癌機理篩查

中大醫學院耳鼻咽喉—頭頸外科學系副教授陳英權引述另一研究數據稱，HPV口咽癌患者普遍較年輕，平均確診年齡59.8歲，無HPV者為63.9歲；HPV口咽癌患者確診時癌症多數處於早期階段，故5年存活率達六成，非HPV口咽癌的存活率則不足三成。陳基湘稱現時本港無口咽癌篩查，相信HPV可引致口咽癌的機理可作為篩查方向。