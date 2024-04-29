倡港資伙中資 開拓中東藍海

「帶路」沿線國家 中資已奠基

嚴剛認為港商原有的對外貿易和投資主要集中在鄰近國家地區和歐美，中資企業近年積極拓展海外市場，尤其是一帶一路沿線國家，港商可藉此與已開展業務的中資企業合作，擴大海外市場，使包括金融貿易航運等香港優勢產業及其相關企業的業務，可延伸到大量發展中國家和更多發達國家；香港高增值和新興產業包括創新科技、文化創意、綠色環保等領域，雖然在香港本地市場相對小，但透過與中資合作，亦可拓至全球市場，實現規模效應和更大商業價值。

嚴指出，一帶一路政策主要是協助完善當地基礎設施，進而提升當地投資環境，並衍生新機遇。在眾多新興巿場中，他形容中東地區是「藍海」，當地有豐厚財力，過往都投資歐美地區，現在可吸引他們透過香港這平台投資內地或香港的新產業，如生命科技、高端醫療等。此外，東南亞以至非洲等地，雖然市場不及歐美和亞洲大城市，但可利用非洲的中資企業資源，發展新興產業。

（香港怎麼辦）