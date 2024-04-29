與深廣碼頭建組合港 可互補優勢避競爭

協調貨運航線 方便客戶付貨

嚴剛認為香港在物流的優勢始終仍在，排名上雖有下跌，碼頭設施較鄰近地區老舊，貨量亦被鄰近的廣州、深圳及南沙等地分流，但中央支持香港繼續發展為國際航空中心，而且本港與深圳的關係是「你中有我，我中有你」，列舉港資和黃集團投資深圳鹽田港，招商港也兩地投資，兩地港口有「血緣關係」，商討合作會較其他地方更容易。

他說香港現時不同碼頭公司已組成「港口聯盟」，「大家將之前的競爭轉為合作，為客戶減少物流的成本」，認為未來大灣區港口可以採取類似合作，「現時各航線，有些是停泊香港，有些泊深圳，有些泊廣州，以後大家如果有『組合港』概念，某些航線泊香港，可透過跨境交通付貨，不用客戶去3個港口，他們可節省一兩天時間」。他指內地其他省市都有這個做法，「以前是互相競爭，現在都是『一省一港』」。他相信中央都鼓勵大灣區不同地方朝着「優勢互補」的方向發展。

至於「組合港」內各地如何分工，嚴剛稱政府之間需協調，業界如無政府政策「很難做」，如深圳和廣州在分工上或未有「看法」，他鼓勵特區政府積極與廣東省及各地方政府商討，若可整合各地政策提高服務效率，便有望促成良性轉化，各地可按自身條件做內貿、外貿或中轉貿易，舉例有些地方不適合做水路中轉，「便不用去爭這一批貨」。

船舶融資保險等 港具優勢

嚴剛認為香港碼頭相對於深圳及廣州的確較老舊，「先天不足」，認為政府需一些引導，支持業界更新。但他強調，即使大灣區組成「組合港」互相合作，「不代表香港沒有競爭力」，舉例在大灣區融合發展下，高端服務如船舶融資、註冊甚至相關保險方面，本港有很大優勢；而且中央將香港定位為「國際航運中心」，這都是深圳和廣州所沒有的。

倡港設大灣區碳交易所

嚴剛又建議將大灣區碳交易所設在香港，他指廣州和深圳現在都有碳交易平台，「但都做不大」，認為應在香港設立大灣區碳交易所，利用本港國際金融中心的優勢「做大做強」。他指對關連的持份者而言，排放量愈大，相關成本愈高，但透過高科技便可減少碳排放，這些可在碳交易所內做的資本交易，會產生更多資金投資在相關行業，促進良性發展。他說現時ESG（環境、社會及企業管治大獎）概念盛行，不少大公司特別是上市公司均有相關KPI（關鍵績效指標），國際評級機構亦將ESG納入評級標準，因此未來碳經濟非常有潛力，日後亦可將大灣區伙伴「拉進來」。

（香港怎麼辦）