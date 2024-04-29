嚴剛﹕中外資平衡保住國際化 市場上兩者互動 藉自由港「更好合作更好發展」

明報記者 林藹純、劉思昆

政治疫情衝擊後 外商漸回來

受新冠疫情及地緣政治影響，近年多家外資公司在香港業務收縮，甚至將亞太總部遷離香港，外界關注會否由中資企業填補經濟空檔。嚴剛承認近年疫情、本地政治風波、國際地緣政治形勢變化和美國加息等因素，對香港的經濟和外商投資產生一定影響，但強調外商投資並非停滯不前。他引用數據指出，隨着香港走出疫情，2023年位於主要經濟體的母公司的駐港機構數量已恢復到6051家，比2022年增加47家，接近於疫情前高峰的98%，表明外商對香港經濟的信心正在轉強。

他指出，中資企業在香港經濟中扮演着舉足輕重的角色，包括國企和民企，中資企業已在香港的金融、航運、能源、通訊、基建等多個關鍵行業有較大影響力，對香港經濟建設做出積極貢獻。隨着內地經濟持續發展和對外開放程度不斷提高，中資企業在香港的投資和業務拓展力度有望進一步加強，但他強調中資都是在市場化競爭中發展，不會在香港經濟佔壟斷地位，「我們只會跟國際資本在香港更好合作，利用香港自由港的政策，以及金融中心的政策，取得更好發展」。

嚴剛說，中資和外資在香港經濟中的佔比會保持一種動態平衡。他指香港作為一個國際化大都市，經濟多元和包容也是魅力所在，相信中資和外資都會看到香港的發展潛力和投資價值，從而增加對港投資，「一起把香港這個『餅』做大」。

他以香港股市為例，中資企業目前佔香港股市市值接近80%，「如果將來去到90%甚至99%，這就不是一個健康現象」。他指香港是國際化城巿，除了吸引中資企業外，都可以吸引外資企業來港上市，舉例中東、東亞、南亞甚至非洲，只要是好的企業，香港都應該歡迎。他預期中資企業在香港經濟中的總量會增加，但所佔比例卻會波動，他認為若中資市值的比例減到七成，「這對香港是健康的」。他強調維持香港的國際化優勢至關重要，必須繼續積極吸引外資，擴大國際合作，推動金融市場多元和國際化。

對於如何吸引外資企業來港上巿，嚴剛說這正是政府現在要做的，要不斷優化香港的金融生態環境，這包括完善法規制度、加強監管力度、提升金融服務品質、增強資本市場流動性等，透過營造一個公平、透明、高效的金融環境，吸引更多國際投資者和金融機構來港發展。

放寬內地客投資 必吸引外資

他提到英國Z/Yen集團與中國（深圳）綜合開發研究院今年3月發布的《全球金融中心指數》，指新加坡在國際金融中心超越香港排名第三，但他認為香港的綜合優勢較新加坡好，「香港股市市值穩居全球前五，是全球最大的人民幣離岸中心、環球風險管理中心，以及亞洲區內資產及財富管理樞紐」。他認為香港要進一步發揮創新能力，尤其是內地的大市場優勢。例如在中央政策支持下，放寬跨境買賣的限制，令兩地金融合作的通道愈來愈闊，內地的客戶可以買到香港有競爭力的金融產品，必有愈來愈多外資機構願意來港發行股票、債券等金融產品，提升香港的國際金融地位。

23條確立 對港政策「只會更好」

對於有意見認為23條立法會影響外資來港，嚴剛形容此一說法為「謬論」，他認為23條立法後法律邊界更清晰，對外資的保障會更明確。他指絕大部分外資企業都希望透過香港將業務做大、聯通內地，而23條立法後，國家安全得到保障，中央給予香港的政策只會愈來愈好，「我估計中央給予香港的政策包，金融方面會佔好大部分」，令香港可以繼續發揮國際金融中心地位，對歐美投資香港的企業亦有好處。

（香港怎麼辦）