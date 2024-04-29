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灣區熱搜：「能源閉環」 廣汽東南亞設廠製樁兼挖礦

【明報專訊】「廣交會是開拓國外市場渠道的契機，希望開拓還未涉足的市場。」廣汽埃安公關媒體負責人王雲龍表示，廣交會上展出的埃安和昊鉑都是集團旗下比較年輕的汽車品牌，目前以東南亞市場為突破口，未來還會佈局非洲、南美等區域。他說，不僅在當地開闢銷售渠道、建立工廠，還會建設充電設施，以及部署鋁礦資源，實現能源生態「閉環」（即自成循環）。

本屆廣交會的新能源汽車及智慧出行展區受眾多採購商青睞，其中最奪目的紅色跑車，是廣汽埃安最新上市的新能源汽車昊鉑SSR，此外還有廣汽傳祺E9、昊鉑HT共3款新能源車型。王雲龍表示，這3款車能體現出最領先的科技實力，「因為廣汽埃安每款產品的開發理念都是科技導向的，我們做超跑不是為了只做一個圖騰或品牌宣傳，我們是因為具備了全產業鏈資源，包括電機、電池、電控系統、煞車系統等，以及超跑設計的技術，整個高性能的純電產品技術掌握在我們自己手裏，這些頂尖的技術又不可能放在家用車裏面，所以我們就開發了這款產品」。

接觸更多外商 開拓未知市場

王雲龍表示，廣交會是開拓國外市場渠道的契機，「現在在新能源汽車的產品和技術方面，中國企業是比較有競爭力的，但是可能還有很多人不知道中國有埃安、昊鉑這些品牌，希望通過廣交會這個在全球都有影響力的舞台，讓更多的國外客商能看到我們，開拓一些還沒有涉足的市場」。

目前廣汽以東南亞為突破口，「我們已經在泰國和印尼兩個國家佈局，不止是在當地開闢了銷售渠道，而是在當地建了我們的工廠，要做本地化的生產銷售服務」。王雲龍指出，「我們不光是有車的技術，還有充電樁技術，例如800伏超充液冷超充樁。廣汽幫這些國家建設充電設施，並將生產、銷售、體驗、後續的服務都引入到東南亞。」他續稱，泰國、印尼生產的一些海外車型也可直接銷售到其他國家。

「去年是我們開拓東南亞市場的元年。去年我們第一次參加泰國曼谷車展的時候，12天的展會周期我們就訂出去11台超跑，每輛價值100多萬（人民幣，下同）。」王雲龍說，去年東南亞的嘗試給了他信心，接下來會在中亞、非洲、南美、俄羅斯、歐洲等佈局，建立產業基地。

合資公司開發鋰礦 一條龍造車兼回收

除了建立工廠，廣汽集團近兩年在海內外部署了一些鋁礦的資源，包括去年成立合資公司開發鋰礦。「我們（廣汽）目前是實現了能源生態的閉環，從挖材料到加工造成電池，再到製作一輛車，至後續車輛報廢後的電池回收，我們在全產業鏈做了佈局。」王雲龍表示，這樣一方面使產業鏈完全掌握在企業手中，又可降低成本，另一方面企業自主研發的、很多行業領先的技術，盡可能第一時間在自己的工廠投產，讓技術磨合得更加成熟，使產品更快走向市場。

相關字詞﹕充電樁 新能源汽車 廣交會 大灣區

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