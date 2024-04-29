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灣區熱搜：綠能歐美受寵 成內企外拓藍海 認證收緊 地緣政治不穩 危中有機

【明報專訊】第135屆中國進出口商品交易會（以下簡稱「廣交會」）月中開幕，下月5日結束。本屆廣交會第一期的主題是「先進製造」，不少展商以智能、綠色為主題，積極拓展海外市場。針對歐美收緊效能認證令合規成本上升，有內地企業表示，主動推動能源轉型可獲更高溢價，反過來覆蓋成本，同時擺脫低成本「內捲」。面對地緣政治不確定，也有企業指出，俄烏戰爭令歐洲電費上升，其太陽能產品反更受歡迎。

明報記者 司徒聰穎

佛山家電龍頭美的集團本屆廣交會展示多款綠色低碳產品，包括以主打R290冷媒（丙烷製冷劑，較環保）的熱水器，以及綠色廚房與全屋用水解決方案等。美的空調海外研發負責人邢志鋼表示，「我們今年的重點就是環保，在能源轉型以及智能化上面，給海內外的客戶提供了一些新的解決方案。」

綠色產品獲更高溢價 覆蓋上升成本

節能減碳是全球大勢，歐盟及美國等近年收緊對冷氣機、雪櫃等家電產品的效能認證，生產商須將產品交由指定實驗室測試，方可取得相應標籤。邢志鋼稱，「事情要看兩方面，一方面如果被動地看，是合規成本的上升，另一方面，它也是我們的機會。」他解釋，若能主動推動能源轉型，產品上市後能獲更高溢價，反過來覆蓋上升的成本，「R290冷媒是歐洲未來冷媒發展的方向，它的成本有一定的上升，但是更加符合當地用戶和法規的需要」。他說，現在透過推動冷媒技術發展，提升市場份額，整個品牌的綠色轉型有了新的發展。

美的盼轉型 脫減價競爭氛圍

邢還稱，性價比是中國出口企業永恆主題，但美的希望脫離這種靠壓低成本來競爭的「內捲」（內部惡性競爭）氛圍，「我們的目標不僅是能夠用性價比的產品去獲得更高的份額，更希望通過我們的努力來推動整個行業向綠色向節能的轉型和升級」，並在此基礎上提供有相對成本競爭力的產品。

由於地緣政治不確定，歐洲貨運航線受到影響，人民幣匯率亦有波動，對此邢志鋼認為，類似干擾每年都有，但作為企業，瞄準的是市場發展的「特徵不變量」，「現在市場的特徵不變量就是更加的節能、綠色，大家的共同需求都是希望更加的節能，能耗更小。從環保角度是降低碳排放、降低能耗，從用戶的角度是節省電費」。

福建公司：烏戰下歐電費漲 光伏多機會

「我的喉嚨都有點啞，我都不知道接下來幾天怎麼辦。」另一邊廂，福建天成時代新能源科技有限公司銷售總監鄭鋒琴對記者表示，本屆廣交會人流比前兩屆多。該公司此次產品包括便攜儲能電源產品及微型併網光伏發電儲能系統產品。「有一個歐洲的客人想要現場拿樣，我們沒給，因為我們每種產品只帶了一個。」

面對西方國家批評中國新能源產業產能過剩，鄭鋒琴認為其所指「產能過剩」主要是針對新能源汽車，光伏板性質則有些不同，「我們的產品相當於是消費類的，如果市場上有這個需求，那就會有買賣」。她續說，「現在（地緣政治）局勢很不確定，對我們的整個生意反而可能更好一點。比如俄烏戰爭後，歐洲的電費漲得很厲害，所以他們就想要太陽能產品發電，所以我們其實還挺多機會。」

鄭鋒琴亦承認，物流方面確受影響，去年底也門胡塞武裝衝突導致紅海局勢緊張，「我們的貨櫃只能走好望角，還有一些產品就是走中歐鐵路」。但她也指出，「中歐班列」鐵路沿線一些國家政治也不穩定，故只是作為補充，主要出貨方式仍以海運為主。對於今年目標，「我們去年出口1億元人民幣，今年的整個情况可能會比去年還更好一點，因為我感覺我們這一類產品的市場在復蘇，希望今年能翻一倍」。

相關字詞﹕綠色能源 廣交會 大灣區

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