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港聞二

投資千萬 越柬阿聯酋有意引入

【明報專訊】騰熠科技有限公司創辦人兼行政總裁馮威棠乃機械學徒出身，多年來一面工作一面進修，先後取得工程和電子、電腦方面的證書、文憑、學士學位、碩士學位等。2021年取得理大人工智能工程博士學位。

他透露，智能配藥機的累積研發投資大約1000萬元人民幣。以該公司共10多名香港和內地員工來說，這已算非常精打細算。該公司申請了20項專利，其中大約一半已批出。至於選擇在江門市研發和生產，除了因為他祖籍江門、有些感情因素外，還因為該市提供較佳的投資環境。例如，江門市政府承諾，將提供一間面積2萬平方米的廠房，最初3年免租，今年內就可以讓該公司接收。

至今，智能配藥機一共獲得30多個創科比賽獎項，大部分是由內地機構頒發。2021年項目亦獲得香港工程師學會製造及系統分會的創新獎金獎。

除了醫院，該公司還正在和廣東省多間機構或場所商討合作，包括：診所、屋苑、商場、社區服務中心等，部分已接近簽約階段。該公司稍後就會在數碼港舉行發布會，宣布新一批合作機構。

該公司暫時是以人手組裝智能配藥機，但接收廠房之後，就會設立一條主要以機械人運作的智能生產線，將產能提高至每年大約6000部。為此，該公司正在籌備A輪融資，規模約數千萬元人民幣。另外，阿聯酋、越南、柬埔寨都有機構表示，有意引入智能配藥機。

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