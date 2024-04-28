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港聞

港聞二

昔爭得屏風納指引 過來人盼不要倒退

【明報專訊】「唔好望佢！」Miu坐在性侵案的證人台，腦海不斷重複這句話。那時候屏風措施未普及，她面對前方被告的目光，只好低頭作供，以免情緒崩潰。其後她加入風雨蘭小組，爭取性罪行受害人使用屏風，迎來司法機構頒布《實務指示》。她原以為社會逐漸理解受害人困境，沒想到屏風措施遭質疑，過往努力好像徒勞無功。她期望召集有相同經歷的人一起爭取，「不要令件事倒退」。

憶沒屏風拒上庭 被告改判較輕罪

Miu於2009年報案後，曾問警員作供時可否安排屏風，被警員拒絕。當年性罪行事主用屏風未納入《實務指示》，在庭上被告和公眾均可看見Miu。她說被告視線是最大負擔，上庭前一日曾收到被告致電祝生日快樂，警員說不構成恐嚇證人，她感覺受壓力。

對Miu來說，在眾目睽睽下講述性侵細節，如同「無著衫畀所有人睇」，要花光力氣始完成3日作供。及後被告上訴得直，案件發還重審，她再次要求用屏風不果，故拒絕上庭，被告最終改判較輕罪名。這番曲折令她體會到，事主欠缺屏風保障容易牽動情緒，未必願意作供和追回公道。

為爭取設屏風，Miu和六七名過來人組成風雨蘭「幸存者權益關注小組」，向檢控官、司法人員和立法會議員等分享經歷。她留意到部分法律專業人士首次聽到證人心聲，始知道屏風如何重要，促成當局頒布《實務指示》。

盼召集同路人續爭屏風保障

時至今日，小組已暫停運作，Miu沒想過近期有事主要和被告對視，只覺一切倒退，「我們爭取的事，好像突然消失」。她仍記得，當初花了一年時間和輔導員準備上庭的心情，若法庭臨時更改屏風安排，相信會動搖證人情緒，「如果那個是我，一定狂喊」。

Miu今次露面受訪，除了想外界知道屏風的重要，亦希望召集有相同經歷的人加入屏風倡議工作，「一個人都幾孤單，可不可以大家團結一起，又做少少事情呢？」

風雨蘭資深倡議主任簡敏棋表示，性罪行事主使用屏風安排不一，「對受害人來說，我不知道究竟制度點樣回應我的案件」，情况並不理想。現時風雨蘭近半求助者會報警，她擔心有人害怕上庭要面對涉嫌性侵者，會在報案或司法程序中卻步；惟她強調，除了零星案件，目前不少法官願意考慮事主處境，妥善運用酌情權，反映社會進步。

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