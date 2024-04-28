指閉路電視半月助破兩案 蕭澤頤：成效顯著

蕭澤頤表示，兩宗經閉路電視協助偵破案件為「管有仿製火器」案及行劫案，分別拘3人及1人，認為閉路電視能防罪滅罪，亦有阻嚇作用。政府首階段會在各區安裝2000組閉路電視，對於長遠應否安裝更多閉路電視，他稱不同地區在安裝鏡頭後，罪案明顯減少，「相信大家都知道答案」。

其中4月18日，警方接報指有人在旺角與人爭執時展示手槍物體，警方翻查新閉路電視系統，鎖定疑犯身分，24小時內拘捕3名疑犯，涉嫌「管有仿製火器」及「協助管有仿製火器」。另於4月22日凌晨，一名印度籍事主在上海街被5名非華裔男子襲擊並搶去銀包，警方翻查新閉路電視系統，24小時內拘捕一名男子。

已回應私隱公署意見

強調遵循條例指引

他表示，接獲公眾及私隱專員公署對閉路電視告示的意見，即時作出調整，包括調低告示位置、放大二維碼及在連結網頁加入聯絡警方方法。他稱私隱專員公署認為有關安裝及使用閉路電視系統的安排合適，會持續公署保持聯繫，強調一定會遵循相關條例、指引。

警察學院昨日舉行結業會操，由香港金融管理局總裁余偉文檢閱，共27名見習督察及172名學警結業。

11698人考警員 升46%

下月到廣東福建招募

蕭澤頤會後稱過去財政年度有11698人投考警員，較2022/23年度的近8000人上升約46%，其中投考督察的人數上升49%，投考警員人數亦上升約44%。他稱編制上有約6000個空缺，主要屬員佐級，大約每8名警員投考者聘請一人，督察則是32選1，強調加入警隊是服務市民，挑選時不能掉以輕心，希望盡量物色質素好的投考者，不會純為填補空缺。

蕭稱，警方早前已前往武漢，下月會到廣東和福建進行招募工作；未來亦會有新招募策略，除了在6月16日辦「警察招募‧體驗日」，亦在6月29及30日於葵芳新都會廣場設招募站，可即場進行警員小組面試。

警方上周拘捕「槍王」何孟強，搜獲包括18支真槍及逾百發子彈，蕭稱本港槍械管制非常嚴謹。過去8年，警方透過情報蒐集拘捕涉及真槍的案件有15宗，海關亦為堵截槍械入口香港做了大量工作。