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調查推算全港3400拾荒者 每日回收量料138噸 團體指貢獻收入不成正比

【明報專訊】拾荒者福祉關注組昨日發布《2023全港拾荒者研究調查報告》，推算全港拾荒者最多有3400多人，每天處理的回收品量超過138公噸，稱拾荒者對社會及環境有貢獻，收入卻不成正比，過程更遇上不少困難（見表）。71歲的秋姐拾荒廿載，以賺取微薄收入，用以謀生的手推車日前被沒收。關注組促請政府肯定及幫助拾荒者工作、建立友善對待拾荒者的社區、加強外展支援及提供再就業及晚年規劃服務等。

七成人拾荒逾3年

關注組去年11月18日至24日於全港18區共84間回收舖及11輛回收街車訪問701名拾荒者，按拾荒者的工作時數、日數、回收點數量等數據，推算出全港拾荒者人數介乎2791至3456人，每天回收量介乎138.17噸至159.25噸。調查結果顯示，拾荒3年或以上之人數比例，由2018年同類調查的62.8%，上升至去年的70.5%；每周工作中位數由5天增至7天，每日平均時數5.27小時；每日買賣次數平均為2.64次，每次收入平均約36元。

「如廁數分鐘 手推車遭房署沒收」

秋姐自2000年起拾荒，每天朝七晚八拾紙皮，嘆拾荒不易，曾被陌生人搶走紙皮，而用以謀生的手推車，更在前日她去洗手間的短短幾分鐘間，被房署職員沒收，需繳交500元贖回。她說每日收入約100元，扣除生活開支後已所餘無幾，暫時也未能贖回手推車，「我執幾耐（紙皮）先有500元呀？」

65歲玲姐曾任職清潔工人，因糖尿上眼失業後以拾荒維生，但過程並不容易。她透露，曾到綠在區區回收發泡膠，被指「佔地方」而拒收；又曾被食環署充公紙皮驅趕。玲姐表示，拾紙皮的收入不高，只有中秋節等日子才會有多一點紙皮，能賣到50元左右。

政府擬於8月實施垃圾徵費，關注組指出，許多拾荒者現時同時幫商舖棄置不能回收的垃圾，日後是否要自行購買指定袋，相關費用由誰負責仍是未知數，令拾荒者憂慮。玲姐說，由於拾荒收入不高，加上需要打糖尿針，若要自行購買指定膠袋只會增加經濟負擔，「唔會幫你（商舖）執」。秋姐則表示，可能留待正式實施垃圾徵費後，視乎成本才決定是否繼續拾荒，「如果有得做會做」。

關注組籲政府登記正名拾荒者

推動回收友善社區

關注組估計，隨着生活開支及基層長者人數增加，愈來愈多人投身拾荒工作，幫補基本生計，建議政府以登記形式將拾荒者「正名化」、設立關注前線回收工作者的工作小組、放寬阻街執法指引，以及與地區組織合作，推動回收友善社區，如在街市規劃手推車停泊空間，並提供就業及晚年規劃服務及加強外展支援。

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