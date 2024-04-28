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港聞二

返港再會「黃頭」「柴頭」 移台者憶隧道「芬芳」

【明報專訊】港鐵為慶祝服務香港45周年，於紅磡站舉行「站見」鐵路展，昨首日開放公眾入場，展出俗稱「黃頭」與「烏蠅頭」的東鐵線列車，以及56號柴油電動機車。首個預約場次氣氛熱烈，排頭位者提早約1.5小時到場，市民入場前亦紛紛高舉手機拍片，並倒數「三、二、一」及鼓掌迎接。重遇英製電氣化列車「黃頭」，勾起不少人年少回憶；有長居台灣港人專誠回港觀展，「懷念以前曾經搭過嘅列車」。

年逾六旬的江先生居台灣廿載，昨專誠為展覽回港。昔日家住沙田，年少時乘搭俗稱「柴頭」的56號柴油電機車到大埔上學；踏入職場則乘「黃頭」到紅磡，步行至尖東上班。如今兩鬢花白的他重返紅磡站月台，在兩列退役車前留影。

看着靜止不動的「柴頭」，江說當年列車行駛時會發出「勁共、勁共」聲響，遺憾今次港鐵未展出客卡和貨卡；笑說當年火車與月台間設數級鐵梯，年輕時曾坐梯上，更差點被拋出車外，「過『鉸剪頭』彎位時，架車就『晃一晃』」，幸得背後乘客拉住自己。江又說「柴頭」不設冷氣，乘客主要靠拉開車窗散熱，但每次駛到筆架山隧道必會關窗，因列車兼載牲口和貨品，會傳來排泄物與煤炭味，笑言駛離後乘客便會「啊」大口深呼吸。

80後笑嘆「唔識寶」 當年愛搭烏蠅頭

80後吳先生與劉先生亦稱展覽滿載回憶，吳笑稱中學時期二人「唔識寶」，甫推出翻新列車便「貪新鮮」專乘「烏蠅頭」，慨嘆當時應把握時光多乘「黃頭」。劉稱當年沒用相機記錄，但反而記憶藏於腦內，「更加珍惜」。

坐在橙色膠椅，吳說「細個嘅回憶返晒嚟」，昔日家住馬鞍山，多數在大學站上車往大埔墟探望親戚，猶記得通往大埔的路軌沿山「彎入去」，途經時很「顛簸」，身體會左右擺動。劉則感覺恍如小時在紅磡月台等開車，憶述列車駛經大學至大埔墟段時，可從窗外眺望吐露港公路及海景。

昨日攜太太和兒子參觀的Tony說，「黃頭」屬舊日殖民時期留下的回憶，今次能再度展出機會難得，相信能勾起眾多港人集體回憶。排頭位的蔡先生未曾乘搭「黃頭」，今次特意到場感受，稱「好似返到90年代」。

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