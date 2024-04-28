旅發局：望旅客復疫前不切實際 應重視體驗

稱市民吃力 旅客不想處處迫

程鼎一在有線新聞《有理有得傾》稱，內地來港自由行上月起擴至西安及青島，旅發局做了一波很大的宣傳，反應很好；整體而言，從旅行社及航空公司等合作伙伴的消息可見，黃金周旅客人數樂觀。

就五一訪港旅客估計人數，程稱今年農曆新年旅客人數能接近2018年水平已「喜出望外」，社會期望旅客回到疫前2018、2019年水平是不切實際，市民對如此多旅客感吃力；而旅客來港也希望有好的體驗，不是人山人海到處擠迫。

旅發局早前提交立法會文件提到，會以1.35億元推「全新禮貌運動」。程鼎一稱這只是「工作名稱」，宣傳推廣時一定不會叫作「禮貌運動」，而是推廣「好客之道」，他不同意港人沒禮貌，從調查問卷可見旅客對香港滿意度較以往高。他說，業界有些情况不屬沒禮貌，「他只是告訴你，已經9時了，東西可以嗎、要不要打包」，認為香港既然是高質素城市，大家可進一步做好。

廟街夜市4個月150萬人次 盼變永久

近期香港有不少措施推動夜市經濟，包括旅發局去年12月推出的「廟街夜市」延長半年至年底，程鼎一稱活動效果較預期好，每日有約1萬人次，到今年4月累計逾150萬人次，期望活動變為永久，會與政府及商販商討。